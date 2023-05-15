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餐點送別墅「女主人見她秒淚崩」　外送員默默騎走！兩派吵翻了

▲▼外送平台foodpanda。（圖／記者呂佳賢攝）

▲示意圖，與本文無關。（圖／記者呂佳賢攝）

記者周亭瑋／綜合報導

一名女外送員昨日送餐到一處別墅時，意外與20多年沒見的女兒相遇，當時對方喊了聲媽媽，並哭著講出自己的名字，而她沒講一句話就默默騎走了。回顧當年的所作所為，她不禁感慨現世報，同時也慶幸女兒不但好好長大了，也有很好的歸宿。

女外送員昨日在「爆料公社APP」提到，「剛剛跑了一單麥當勞的，餐點份量很多，所以是爸爸媽媽和兩個小孩來拿，我提醒拿餐要小心點，結果突然聽到有人喊媽媽。」

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當時，她抬頭一看，只覺得這家的女主人很面熟，沒想到對方突然哭了，並急忙報上自己的名字，「我聽完沒說話就騎走了。年輕時不會想，選擇自己想過的日子，到頭來隻身一人沒依靠，都是自己造成的。

女外送員直言，很開心女兒好好地長大了，也擁有一個好家庭，「那是一間透天厝，房子裡很熱鬧，應該很多人在一起過節，她老公看起來很英俊帥氣，兩個小孩應該也都4、5歲了，感覺很乖巧。」

▲女外送員遇上20多年沒見的女兒。（圖／翻攝自爆料公社APP）

▲女外送員遇上20多年沒見的女兒。（圖／翻攝自爆料公社APP）

她也透露，兩人超過20年沒碰過，想當初離開時女兒才小學六年級，沒想到這輩子還能再相見，「欠她的只能下輩子再彌補，緣分就是這樣，兜兜轉轉的，很難相信吧...連我也是，你們就當我這個阿姨在講故事吧！我只想感謝老天爺，已經無憾了。」

對此，網友們反應兩極，一派人吐槽，「都不說話就離開有點太無情了，畢竟她也主動開口叫妳了」、「她叫妳媽媽，妳轉身就走，活該一輩子孤單」、「妳的無憾是她心中永遠的痛，自私自利的東西」、「您無聲的離開，想必再次傷害了她」。

不過，也有不少人認同原PO的作法，直言「看到大家都支持媽媽去找女兒蠻讓我意外的，我跟阿姨的個性很像，了解自己的錯誤所在，會選擇不去打擾對方，並希望對方能夠安好，但內心的自責與愧疚不會少，我覺得這就是最大的懲罰」、「都說當初是自私離開，自然心裡的羞愧無以復加，何況現在過不好，更不容易面對拋下的小孩，一方面覺得可憐，又覺得小孩多無辜，多年後依然記得母親樣子，這是多大渴望」、「我覺得這個媽媽做得對，都超過20年沒有聯絡了，現在又何必再來打擾女兒的生活」。

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