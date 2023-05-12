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5月底就要結婚！　她卻愛上公司已婚副理：我想悔婚了

一名女網友表示，將於5月底和交往10年男友結婚的她，最近卻愛上總公司調來的一名副理。（示意圖／Pixabay）

▲女網友即將踏入禮堂，卻情迷於公司副理。（示意圖／Pixabay）

圖文／CTWANT

一名女網友表示，將於5月底和交往10年男友結婚的她，最近卻愛上總公司調來的一名副理，雙方不僅歷經半年的革命情感，性格方面也是默契十足，後來副理在即將調回總公司之際，也說出了自己的好感，讓女網友的內心頓時萌生相見恨晚的失落，甚至出現悔婚的念頭。

「悔婚還來得及嗎？」原PO在爆料公社APP的「匿名公社」發文，表示自己和交往10年的男友預計5月底結婚，但就在剛訂婚後不久，公司時任的副理便因為私事辭職，後來總公司臨時調來另一名副理支援她所在的工作小組。

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沒想到，原PO隨後就發現和副理很有話聊，也會經常一起加班，或去公司位於台南市的下游工廠追加樣品，「可能因為他已婚而我又剛訂婚，都不是單身的狀態讓同事們都很放心。」

原PO接著表示，在與副理於職場朝夕相處下來，她還發現彼此相當有默契，「有時我說上句他能馬上接下句，買東西也是，連打樣不滿意的地方也是一樣，吃東西的品味也很像，我不愛吃他同樣也不愛吃，但他仍會幫我把紅蘿蔔挑出來默默吃掉，就算他也不愛。」

之後原PO赫然發現，自己早在不知不覺當中愛上了副理，更沒想到對方也有同樣的感覺。由於公司5月就有新官上任，因此副理沒過多久就要再回到總公司，未料就在最後一天下班期間，原PO就在停車場突然被副理抱住，「他說如果早幾年遇到我就好，我沒說話，但回到家那種失落的感覺一直都在。」

事後，原PO補充，她和高中時期就交往的男友，其實對彼此的許多個人習慣和性格特點互看不順眼，與其說是感情到了要結婚，不如說是被長輩們輪流逼婚，「眼看5月底就要結婚了，很多事情都要忙，但男友一下班就坐在沙發上打電動，完全不想跟我一起確定客人座位和流程，這樣的男人，我真的有辦法跟他過一輩子嗎？我沒有把握，我想悔婚了。」

▲▼ 。（圖／）

▲ 原PO貼文。（圖／翻攝自匿名公社）

貼文一出引發熱議，不少網友贊成原PO悔婚，但勸她別和已婚副理在一起，「悔吧，但別去找副理，你們只是一時情迷，但妳跟男友真的不太合，別因為交往久就要結婚，找個真正契合的」、「覺得不合就毀婚，但毀婚後也不要去破壞別人的家庭，因為是甜蜜期，所以做什麼你都覺得合得來，等到熱情滅了，就會有一樣的問題出現」、「對方已婚別做傻事」、「有懷疑就千萬不能結婚，先悔婚吧！但是副理的部分，建議你別想，因為要麻就是當小三而已」、「如果沒心結婚就不要結，免得毀了雙方。男方只是想要來個免錢的小三，你就看看他會不會離。」

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