　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
生活 生活焦點 教育 氣象 健康 藝文 | 運勢 | 交通

逛街看到鑽石項鍊！老公秒嗆「你沒那個資格」她超受傷

▲▼冷戰，婚姻失和，夫妻，離婚。（圖／視覺中國）

▲老公說出讓原PO受傷的話。（示意圖／CFP，下同）

記者曾筠淇／綜合報導

結婚以後沒買過什麼奢侈品，結果想買項鍊卻被嗆沒資格！一名女網友發文表示，日前逛好市多時，剛好看到鑽石項鍊，於是便問老公能不能買？豈料話才一出，就被回「你沒那個資格」，讓她很受傷。事後老公雖然道歉，但她也想起其他傷人的話，讓她內心變得很黑暗。

女網友在「匿名公社」上，以「心裡不太舒服」為題發文，提到之前因為看到鑽石項鍊，便隨口問老公能不能買？怎料卻被回「你沒那個資格！」讓她很受傷，也沒心情繼續逛，而且她強調當時只是問問，「沒有真的要買」。

[廣告]請繼續往下閱讀...

原PO坦言，結婚十幾年，她要求過最貴的奢侈品也就1萬8000元的結婚戒指，她從沒買過名牌包、衣服，事後她告訴老公這樣說話很傷人，對方才道歉。

▲▼家庭,夫妻,家暴。（圖／CFP）

接著原PO提到，之前孩子去補習班卻忘了帶雨衣，已經超過上課時間，結果還在公公家拿，讓她很生氣，「如果需要雨衣，為何不回家拿？還要繞去公公家？」結果老公見狀，卻說「說不定他（指孩子）就是不想看到你」。這些話聽在原PO耳裡相當受傷，內心也變得黑暗。

貼文曝光後，多數網友都直呼，「原來買鑽石不只要有能力，還需要資格」、「回他，是你買不起」、「這個老公很擊敗」、「老公嘴巴講話那麼臭，就不要花心思在這上了」、「什麼叫沒那個資格？老公是吃到大便嗎？嘴那麼臭」、「這老公的回應我會直接炸」、「這個太傷人了」。也有網友回應，「我也很想要，但看到上面的價格就算了」。

星光雲LINE好友募集中！點我加入抽好禮

掌握男神、女神最新消息，點我加入星光雲LINE好友

ET快訊
520限定！超商咖啡優惠快看　美式買2送2、拿鐵買1送1
大咖韓星爆「床戰太激烈卡住」送醫！　本人親上火線回應
交往1年才知「女友全家租房」！　他怕幫扛房貸：徹底被打醒
2男星人設翻車！他預告爆「3大猛料」　身份線索曝：長得像吳亦
驚悚畫面！貨車撞斷電桿　他騎車路過「絆到電線」大噴飛
水泥工「月薪8萬」遭酸民攻擊！　他指50公斤麻袋：你來搬看看
「紅豆餅女神」肩帶一滑　側胸形狀全被拍！520狂吸6萬人朝聖

分享給朋友：

追蹤我們：

新奇萬象！KUSO追擊～按讚加入ETtoday分享雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 生活最新 全站最新

東方設大主動停招！創官派公益董事辦倒私校首例　教部遭批要檢討

520搶登記！高雄「岡山愛情羊肉爐背板」爆紅　登記新人增3倍

國中會考社會科圖表題近5成！新冠疫苗、少子化與幸福巴士入題

東方設計大學主動申請停招！原因曝光　在校生還有634名

國中會考也傳「詐彈」恐嚇！潘文忠：請警察加強巡邏「考生與家長放心」

逛街看到鑽石項鍊！老公秒嗆「你沒那個資格」她超受傷

不能輸「超正檢察官」！美女律師一早激發9張照　粉絲秒懂笑翻

快訊／會考首日447人篩檢陽性　使用163間二類備用試場

偷情夫外遇多次！　被抓包嗆：這是每個男人都會犯的錯　

夜市地上撿到「10萬元裸鈔」！暗黑內幕曝光　店家急喊：快丟掉

高三男繼承父5億房產　登記結婚2hrs後墜樓亡

起底5億高中生「阿公變爸爸」　複雜身世曝！姑：要叫他什麼

超哥開藍寶堅尼撞騎士 拿6千和解仍被報警怒了

最強老爸吃早餐突有怪聲 見汽車衝來秒拉兒跳開！

男疑不滿湯罐要自行歸還　怒罵店員＋規定日文道歉

嬤爬高曬衣梯子突倒地！　3歲小英雄「冷靜幫救援」

5億高中男亡「尪30萬元交保」　母慟遭害命：2個月父子都走了

《營業中2》班底沒鬼鬼！炎亞綸「哭慘」　鹿希派年收4.5位數...曾沛慈：不用報稅？

強烈雷雨帶「持續長大」　颱風瑪娃最快20日晚生成

萌貓放飯前被要求握手　牠不耐煩狂喵：給偶飯

東方設大主動停招！創官派公益董事辦倒私校首例　教部遭批要檢討

520搶登記！高雄「岡山愛情羊肉爐背板」爆紅　登記新人增3倍

國中會考社會科圖表題近5成！新冠疫苗、少子化與幸福巴士入題

東方設計大學主動申請停招！原因曝光　在校生還有634名

國中會考也傳「詐彈」恐嚇！潘文忠：請警察加強巡邏「考生與家長放心」

逛街看到鑽石項鍊！老公秒嗆「你沒那個資格」她超受傷

不能輸「超正檢察官」！美女律師一早激發9張照　粉絲秒懂笑翻

快訊／會考首日447人篩檢陽性　使用163間二類備用試場

偷情夫外遇多次！　被抓包嗆：這是每個男人都會犯的錯　

夜市地上撿到「10萬元裸鈔」！暗黑內幕曝光　店家急喊：快丟掉

與特教生交流一起麻糬　喪子馨生母心疼...角落拭淚

評測／HTC U23 Pro實機開箱　新手體驗元宇宙的最好選擇

惹怒解放軍和黨　脫口秀業者招聘人才急需「輿情、政府關係」

假裝潢「牆上挖呀挖」偷走百萬金飾　父子大盜1人遭羈押

寧可要4F　想選2F一票勸退！他曝「多這3坪」專家點頭了

缺席國民黨挺侯友宜誓師大會　陳玉珍：我在追求人民的歲月靜好

蘋果將成台積電美國第一大客戶　彭博：仍要尋三星、英特爾救急

巨型小行星「時速飆破3萬多公里」衝過來　今天最接近地球

粿粿9月大女兒聽損「出生1檢查」秒發現不對勁！夫妻回家痛哭：只能振作

苗栗獅潭南衡宮遭竊　男暗夜偷釣香油錢被逮「次數多到忘記」

欠扁鸚鵡意外入鏡測速照相機　鳥嘴狂啄：抓到違規了沒呀～

生活熱門新聞

桃園「這所大學」學生沒畢業就被業界搶光！

新北「超正檢察官」脫法袍！

台灣最強美魔女？　網一看她近照驚呼：哪買的仙丹

日本旅遊「台人1舉動」超級沒禮貌！噴香水也犯大忌

即／高雄3區5／31停水23hrs　9400戶受影響

呂秋遠10點分析：高中生不可能已繼承5億

日月潭纜車驚見情侶口愛　九族文化村傻眼

夜市地上撿到「10萬元裸鈔」！暗黑內幕曝光

第4波疫情反撲！醫院個案暴增34％　醫示警：快把口罩戴回來

路上撿到台積電手機！內行驚吐恐怖後果

身旁一票人確診！苦主「遇2難題」崩潰　全場吵翻

即／雨神降臨！「大雷雨」暴襲2縣市

不能輸超正檢察官！美女律師1舉動網笑翻

最極端情況發生了！強烈雷雨帶「持續長大」　猛烈降雨將往南走

更多熱門

相關新聞

夫外遇多次！被抓包嗆：這是每個男人都會犯的錯　

夫外遇多次！被抓包嗆：這是每個男人都會犯的錯　

台中一名7旬老婦人控訴，丈夫退休前長期在陸工作，婚後數次外遇不但從未感到愧疚，還嗆說「外遇是每個男人都會犯的錯」，退休後返台同居期間更是變本加厲，甚至嘲笑婦人頭髮稀疏、皮膚變皺，讓她承受極大心理壓力，希望法院判准離婚。台中地院審結，判准2人離婚，可上訴。

高中男「婚姻無效可能性很高」　律師揭關鍵

高中男「婚姻無效可能性很高」　律師揭關鍵

5億房產怎麼分？律師曝這狀況：配偶分1/2

5億房產怎麼分？律師曝這狀況：配偶分1/2

「主桌吃素+36萬聘金」準小姑：吃相難看！逆風臉腫

「主桌吃素+36萬聘金」準小姑：吃相難看！逆風臉腫

律師曝5億高中生「3組離奇關鍵字」

律師曝5億高中生「3組離奇關鍵字」

關鍵字：

結婚婚姻老公匿名公社奢侈品

讀者迴響

熱門新聞

奪命眼藥水釀4死　害14人直接失明

5億高中男同婚可能無效　結婚證人還原現場

高中生家庭「複雜關係圖」一次看懂

真實版SOD！日25歲女消防員「深夜激戰」男同事

老闆「射進果汁」給員工喝　男刺殺復仇

桃園「這所大學」學生沒畢業就被業界搶光！

李翊君瞄到「台下坐超級巨星」嚇傻：有史以來最大牌

男友換電動車！妹子哀喊「2狀況」：想念油車了

女副市長超淫亂！一年開房啪啪265次

5億高中生驚世家庭起底　父是憨兒阿公是親爸

莫莉抓手慘了「鬧上韓媒版面」！標題遭下：別碰IU

5億高中男遺產　律師：母親只能拿200萬

5億高中生墜樓　30筆「房產權狀」全被鎖在事務所

新北幼園師餵藥3幼童！驗出2種藥竟有「四級毒品」

瘦子認了「又開始抽菸」！

更多

最夯影音

更多
高三男繼承父5億房產　登記結婚2hrs後墜樓亡

高三男繼承父5億房產　登記結婚2hrs後墜樓亡
起底5億高中生「阿公變爸爸」　複雜身世曝！姑：要叫他什麼

起底5億高中生「阿公變爸爸」　複雜身世曝！姑：要叫他什麼

超哥開藍寶堅尼撞騎士 拿6千和解仍被報警怒了

超哥開藍寶堅尼撞騎士 拿6千和解仍被報警怒了

最強老爸吃早餐突有怪聲 見汽車衝來秒拉兒跳開！

最強老爸吃早餐突有怪聲 見汽車衝來秒拉兒跳開！

男疑不滿湯罐要自行歸還　怒罵店員＋規定日文道歉

男疑不滿湯罐要自行歸還　怒罵店員＋規定日文道歉

熱門快報

熱舞大賽人氣王等你決定!!

熱舞大賽人氣王等你決定!!

投票決定臺大盃熱舞大賽人氣獎，抽Samsung Galaxy A54 5G等百項好禮，手刀投票去>

新聞雲APP週週躺著抽

新聞雲APP週週躺著抽

看新聞參加全民搶寶，蘋果3C爽爽抽，周周更新好禮！東森幣好用不藏私！

全台房巿焦點，購屋天堂在哪?

全台房巿焦點，購屋天堂在哪?

專家帶看重點整理，全台房巿筆記起來，獵房行動掌握房巿風向，趨勢中擬定購屋大事。

寵愛毛孩的妳♥母親節快樂

寵愛毛孩的妳♥母親節快樂

全館滿$3000限量送毛孩保健品

ETtoday Podcast聽起來

ETtoday Podcast聽起來

專屬年輕人的網路電台，用聲音陪你通勤上班

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面