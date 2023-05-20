逛街看到鑽石項鍊！老公秒嗆「你沒那個資格」她超受傷

▲老公說出讓原PO受傷的話。（示意圖／CFP，下同）

記者曾筠淇／綜合報導

結婚以後沒買過什麼奢侈品，結果想買項鍊卻被嗆沒資格！一名女網友發文表示，日前逛好市多時，剛好看到鑽石項鍊，於是便問老公能不能買？豈料話才一出，就被回「你沒那個資格」，讓她很受傷。事後老公雖然道歉，但她也想起其他傷人的話，讓她內心變得很黑暗。

女網友在「匿名公社」上，以「心裡不太舒服」為題發文，提到之前因為看到鑽石項鍊，便隨口問老公能不能買？怎料卻被回「你沒那個資格！」讓她很受傷，也沒心情繼續逛，而且她強調當時只是問問，「沒有真的要買」。

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原PO坦言，結婚十幾年，她要求過最貴的奢侈品也就1萬8000元的結婚戒指，她從沒買過名牌包、衣服，事後她告訴老公這樣說話很傷人，對方才道歉。

接著原PO提到，之前孩子去補習班卻忘了帶雨衣，已經超過上課時間，結果還在公公家拿，讓她很生氣，「如果需要雨衣，為何不回家拿？還要繞去公公家？」結果老公見狀，卻說「說不定他（指孩子）就是不想看到你」。這些話聽在原PO耳裡相當受傷，內心也變得黑暗。

貼文曝光後，多數網友都直呼，「原來買鑽石不只要有能力，還需要資格」、「回他，是你買不起」、「這個老公很擊敗」、「老公嘴巴講話那麼臭，就不要花心思在這上了」、「什麼叫沒那個資格？老公是吃到大便嗎？嘴那麼臭」、「這老公的回應我會直接炸」、「這個太傷人了」。也有網友回應，「我也很想要，但看到上面的價格就算了」。