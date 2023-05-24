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社會 社會焦點 保障人權

萬古詐騙集團誘200台人赴柬　被害女「覺得好賺」變幹部下場慘

▲▼高雄柬埔寨人蛇集團 。（圖／記者陳宏瑞攝）

▲萬古詐騙集團葉姓嫌犯（左）被移送。（圖／記者陳宏瑞翻攝）

記者陳宏瑞／高雄報導

台人赴柬埔寨淘金，屢傳遭詐騙、虐待。高雄一名劉姓男子（綽號安哥）在柬埔寨擔任萬古人蛇集團主管，至今已經騙了超過200名台灣人赴柬，高雄警方在去8月發動搜索，逮捕了王姓小組長和葉姓女幹部等12名共犯，檢、警調查發現，葉姓女子原本是被王姓小組長騙到柬埔寨，但後來卻被吸收成為詐團成員，每介紹一人去柬埔寨可抽美金1100到1400元，檢方偵結依組織犯罪條例、詐欺、妨害自由等罪將王、葉兩人提起公訴，法院審理後，依以詐術使人出國罪，判王男徒刑6年4月，葉女徒刑5年4月。

全案起因於一名王姓男網友去年在臉書貼出劉男駕照，指控「這個才是真正的人蛇，人在柬埔寨貢布波哥山上做人事主管」。王男指出，劉男外號「羽安」，已經騙了200多位台灣人赴柬埔寨。

▲▼高雄柬埔寨人蛇集團 。（圖／記者陳宏瑞攝）

▲萬古詐騙集團的成員被警方移送。（圖／記者陳宏瑞翻攝）

全案後來由高雄市刑大專案小組統籌偵辦，警方查出，組織成員葉姓犯嫌在柬埔寨以貢布波哥山為工作據點，由目前尚滯留在柬埔寨「安哥」劉嫌為首共組人蛇組織並以一條龍（辦護照、住宿、搭機）方式將國人詐騙至柬埔寨。

專案小組在去年8月22日起發動搜索，帶回擔任人力仲介招募幹部葉姓犯嫌、郭姓會計、代辦護照郭姓、何姓司機、桃園機場吳姓司機，並同步借訊招募幹部王姓小組長、機場接應之蔡姓、詹姓犯嫌等犯嫌8名，調查發現有多名被害人所辦理的護照都由郭、何等2人簽名代領。

▲▼高雄柬埔寨人蛇集團 。（圖／記者陳宏瑞攝）

▲萬古詐騙集團的一條龍手法。（圖／記者陳宏瑞翻攝）

檢、警發現，被害人以20至30歲年輕人居多，出境的地點分別有柬埔寨、緬甸及泰國，據了解，每仲介一名台灣人出國，可獲得3000美金（約9萬台幣，由集團成員共同分贓），而救回6名被害台灣人回國，其中也有被害人付了2萬美金（約60萬台幣）才能回國，還有人付不出贖金，必須「抓交替」才能獲釋。

▲▼高雄柬埔寨人蛇集團 。（圖／記者陳宏瑞攝）

▲警方起出萬古詐騙集團的證贓物。（圖／記者陳宏瑞翻攝）

檢方後續偵查發現，安哥犯罪集團組織嚴密，分成業務部和人事部，人事部負責招攬求職民眾到柬埔寨，每招攬1人可抽佣美金1100到1400元（約台幣3萬5000到4萬2000元），業務部則是負責投資或賭博手法詐騙，可抽佣金6%到18%，王男就是前年6月被吸收擔任人事部小組長，而葉姓女子則是被王男騙到柬埔寨後，覺得好賺，才轉為集團成員，回台幫忙詐騙民眾去柬埔寨。

法院審理時，王男和葉女都坦承犯行，法官依以詐術使人出國罪，判王男徒刑6年4月，葉女徒刑5年4月，全案可上訴。

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