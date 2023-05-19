獨／前環球小姐想當「跨國包租婆」　遇黑心房仲設局慘噴500萬

▲北市黃姓男子在大直區經營某房屋仲介公司，結識想投資房地產的高姓夫妻，進而展開一連串詐騙。（圖／取自免費圖庫pixabay）

記者黃宥寧／台北報導

請鬼拿藥單！曾獲環球中國小姐亞軍高姓女子和其先生，因想投資房地產結識黃姓房仲，黃見肥羊上門編織賺錢藍圖稱「可買柬埔寨預售屋出租獲利」，為讓戲更逼真，黃還偽刻律師見證用章，食隨之味的他還以「低價合標北市預售屋」再次詐騙得逞，高姓夫婦前後共匯500多萬後，察覺有異憤而提告。士林地院審結，依行使偽造私文書等罪判處1年6月。

學、經歷亮眼的高女，年輕時曾獲環球小姐亞軍，後為知名營養師，豈料，卻與其夫意外上賊船。

判決指出，2015年高與丈夫想投資房地產，因此認識在中山區大直一帶經營房屋仲介公司黃男，黃男看準夫妻倆想投資心態，竟向高女稱「可受託仲介購買目前正在興建中柬埔寨預售屋，日後可將房屋出租給他人獲利，導致高女同意以美金美金16萬8828元價格，委託黃男仲介購買柬埔寨預售屋。

黃男為讓戲逼真，製作假的買賣合約，交給高女簽名，還製作偽刻柬埔寨預售屋公司「YUEN DEVELOPMENT Co.,Ltd」公司印章及「袁大為律師見證用章」印章，高女因此誤認柬埔寨預售屋買賣合約已成立，接續匯款美金4萬5648 元、3376元、3萬3766元到黃男帳戶。

食髓知味繼續騙：

2020年7月黃男後又以與山水資產管理股份有限公司合作，在高女家稱「台北ONE（京都大觀）建案」有多戶房屋因債務問題即將法拍，該資產管理公司正與債權銀行進行協商，可以統標方式代為投標，且市價每坪為新台幣60萬出頭，而法拍屋價格每坪僅需50萬元，並說可各出50%一起合標，高女則同意讓丈夫自己投標1戶、她則與黃男合標1戶，再次得手286萬2000元。

不僅如此，2015年時，黃男受高女委託代為執行從台灣出口二手車到柬埔寨銷售及租賃業務，卻從2019年後未再出口二手車到柬埔寨，更在2020年8月間，向高女稱「之前賣到海外二手車買賣及租賃業務尚有盈餘93萬元，可再加碼40萬元繼續投資二手車買賣及租賃云云」高女驚喜欲狂同意以盈餘93萬元加碼40萬元共133萬元繼續投資拓展海外二手車買賣及租賃業務。

▲黃男以投資柬埔寨房地產詐欺高姓夫妻。（示意圖／pixabay）

後來高女經查發現，袁大為律師印章是假的，更沒有山水資產管理公司合作這件事，察覺自己被騙，全案經高女與其夫及袁大為報警提告揭發這起神鬼交鋒騙局。

黃男挨告後都認罪，法官審酌他因經營房屋仲介公司而結識想投資房地產高姓夫妻，卻不思循正當途徑賺取財物，竟貪圖不法利益，多次利用2人信賴，屢次榨取金錢，更偽造印章讓詐騙得逞，除導致2人受有595萬3658元財產損失，更損害山水資產公司等，考量犯後始終坦承犯行，非無悔意，迄今卻未和解，目前失業、離婚等，依2次行使偽造私文書罪，各處有期徒刑10月及詐欺取財罪，處有期徒刑6月，應執行1年6月有期徒刑。

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