詐騙集團群組驚見文大校花　不起訴原因：每月零用錢就有60萬

▲神似昆凌的前文化大學校花鍾佳醍因男友捲入詐騙案，最後因事證不足獲不起訴。（資料照／校盟影業提供）

記者劉昌松／台北報導

檢警去年鎖定1個假投資真詐騙集團展開調查，首度破門搜索時，查扣一堆電腦、手機，但是現場只有1、2個人，原來是首腦張智鈞讓同夥在疫情期間可「居家辦公」，檢警追查半年後，才終於破獲詐騙集團，並查出神似「昆凌」的文化大學校花鍾佳醍也疑似涉案。但因鍾女每月家裡給的零用金就60萬元，加上查無鍾女參與行騙的證據，將她不起訴處分。

藝人大根在2017年主持校盟影業的《校花點點名》節目，其中1級介紹文化大學校花鍾佳醍，鍾女父母都是台灣人，但不但身材高挑、五官立體，長得就是混血兒模樣，神似昆凌，被同學稱是「回頭率女神」。

2022年間，鍾女的男友張智鈞(31歲)，因為曾在其他詐騙集團工作，興起另組辦公室的念頭，找來女子許雅媚擔任會計，在台北市松德路租了個機房，擺放多部電腦，並花錢找行銷公司在臉書、LINE和各類論壇網站投放廣告，以虛擬的投顧老師當號召，吸引投資人加入「黃國維金牌貨幣交易社」。

民眾受到吸引後，會被拉進LINE群組，由詐騙集團不斷以各種話術，誘騙投資，而詐騙集團之間，則是另外在隱匿性高的telegram成立群組，為了躲避查緝，telegram群組每個月就會解散重組，張智鈞也時常提醒若遭警方查獲應如何應對。

2022年5、6月間，刑事局中打接獲情資，前往松德路展開拘搜行動時，卻發現機房內幾乎沒有人在上班，卻有一大堆的電腦和手機，原來是張智鈞疑似擔心新冠疫情期間的群聚傳染，讓集團成員各自在家上班，每天只留1、2個人顧機房。

▲藝人大根曾在《校花點點名》節目採訪鍾佳醍。（資料照／校盟影業提供）

而其他居家上班的詐團成員一發現機房的監視器斷線，就馬上退出telegram群組避免被循線逮捕，不過檢警仍根據查扣到的硬碟對話紀錄，以及尾牙宴聚會照等證據，逐一清點出可能的涉案成員，並在2023年1月間，再次前往新東街的機房展開行動，當場發現與前一個機房類似的對話紀錄以及照片人頭。

雖然張智鈞堅稱自己不是群組中代號「梅長蘇」的主謀，但因有成員曾拍下張智鈞在機房工作照片，張自己也曾在機房白板上簽名，難逃法網，至於集團總會計許雅媚否認是群組中的LadyM，但是在詐團某次更換群組時，有人呼喚「雅媚姊要換群了」，許女說自己的帳號是LadyM，真實身分也因此曝光。

檢警專案小組循線找出詐團群組內的相關人士，其中赫見鍾佳醍也在裡面，而且監視器更拍下鍾女幾乎每天到機房，原本懷疑鍾女也涉嫌詐騙，但鍾女到案時氣憤指出，自己父親每個月給的零用錢就是60萬元，根本不需要做這種事情，因為生活無聊，才會每天跟男友張智鈞到機房去用電腦打桌遊。

檢察官調查鍾佳醍的確從沒在群組內發言，也沒有其他證據顯示鍾女參與詐騙，因此將她處分不起訴，至於張智鈞、許雅媚等11人，總計在半年左右的時間，詐騙了25名被害人，得手約300萬元，則分別被以詐團首謀、組織犯罪條例等罪嫌提起公訴。