台北金融科技展im.B竟受邀　王鴻薇批金管會幫詐團背書...政府成共犯

▲日前立院財委會舉辦公聽會 。（圖／記者陳以昇翻攝）

記者陳以昇／新北報導

金管會最近因臺灣存託憑證（TDR）的修法爭議，遭社會各界砲轟「假造公文還硬坳」，結果近來喧騰一時的「im.B」詐騙吸金案，又被國民黨立委王鴻薇爆出，im.B竟參加由金管會指導、金融研訓院主辦的「FinTech Taipei 2022台北金融科技展」，等於是有官方背書，王鴻薇表示，民眾看到政府認證的廠商，當然深信不疑，「請問金管會，到底是怎麼審核參展廠商？怎會變成幫詐騙集團背書？」

由於「im.B」詐騙最近被扯出部分民進黨高層及司法界人士皆與負責人餐敘合照的消息，讓許多人震驚綠營與詐騙集團的關係如此密切，更扯的是，im.B位在宜蘭羅東的大樓，還是民進黨立委陳歐珀的競選後援會與辦公室，且還是im.B主嫌曾耀鋒與張淑芬免費提供，陳歐珀的座車甚至登記在im.B公司名下，一連串的荒唐事，民眾這才恍然大悟，「原來金管會與司法界和詐騙集團關係這麼麻吉！」

▼立委王鴻薇貼文痛批監管會幫詐騙集團背書 。（圖／記者陳以昇翻攝）

王鴻薇表示，當民眾看到im.B能夠受邀參加台北金融科技展，怎麼會認為是詐騙集團？結果im.B這種吸金詐騙集團卻出現在政府指導委託辦理的金融大展，「難道我們現在是詐騙國家隊嗎？」請金管會、金融研訓院及相關單位必須出來對社會大眾說明清楚，當政府變成詐騙集團的共犯，受害者還能依靠誰？

事實上，金管會最近捅的簍子可不少，除了與詐騙集團關係匪淺外，近來議論紛紛的TDR爭議，也讓金管會「滿臉全豆花」，因為已經有專家教授出面作證，金管會為了掩蓋行政怠惰、違法失職、並擔心後續冤獄國賠等問題，竟然在2015年及2020年不惜冒著風險偽造文書直指「TDR有經過第900號函的核定。」甚至發公函給立法院、監察院、台北地院，使其根據這份問題公文作為判決依據，造成冤獄。