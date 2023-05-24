2寶媽抽脂抽到死！好友狂推「很便宜」　找上密醫慘丟命

▲ 羅薩爾芭接受抽脂手術中不幸死亡。（示意圖／CFP）

記者陳宛貞／綜合外電報導

哥倫比亞一名女子貪圖便宜，聽信友人介紹到一家密醫接受抽脂手術，不幸死在手術台上。調查發現，非法動刀的女醫師丈夫是一名警察，案發後不僅協助妻子清空診所及逃跑，診所地址還登記為警察稅務辦公室。

根據《鏡報》，2寶媽羅薩爾芭（Rosalba Rodríguez）18日在波哥大一家藏身公寓的密醫接受抽脂手術，過程中不幸身亡，被控非法開刀的嫌犯事後還將診所清空後逃跑。

死者親戚米萊娜（Milena Camargo）說明，羅薩爾芭是在最好的朋友建議之下找上這家診所，好友聲稱手術很安全，且比有註冊的醫美診所便宜許多，但醫師卡蒂亞（Katia）根本沒有相應的執照和許可，「由於她的天真和教育水平低落，受到欺騙和操縱。」

羅薩爾芭18日進到公寓的幾小時後，老公就接到她好友的電話，得知羅薩爾芭被送醫，後來宣告不治。家屬為了解死因前往這棟公寓，大樓保全就告訴他們，診所人員事後將幾個沉重的袋子和箱子搬上車，把診所完全清空，卡蒂亞擔任警察的丈夫則負責幫忙拖延調查。

當地議員指出，卡蒂亞在未遵守醫療標準且未獲得手術資格的狀況下動刀，呼籲當局著手調查羅薩爾芭死因，追捕卡蒂亞與其同夥。波哥大警方及檢察官辦公室已經證實展開調查。