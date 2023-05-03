抽脂抽到死！　人妻「有血栓病史」手術12小時後突死亡

▲ 布里托術後醒來沒有異狀，沒想到12小時後病情急轉直下。（示意圖／CFP）

記者陳宛貞／綜合外電報導

巴西一名女子有血栓病史，近日接受抽脂手術及腹部整形，醒來後狀況良好，12小時後卻心臟驟停而死，丈夫已經證實這項噩耗。院方強調，手術當時採取一切預防血栓栓塞的措施，現正全力配合調查。

根據《鏡報》，38歲女子布里托（Gleyciane Alves Maciel Brito）4月24日在一家肥胖專科醫院接受抽脂和腹部拉皮手術，麻醉消退後沒有任何不適，12小時後卻突然狀況不穩，隔天出現心臟驟停後搶救不治。

院方聲明表示，「對患者死亡深表遺憾。她在術後幾小時死亡，原因可能是大量血栓栓塞。患者過去有血栓病史，遺體已被送往法醫研究所，以釐清死因」，並強調「手術過程中，我們採取所有預防血栓栓塞的措施，包括低分子量肝素（LMWH）及壓力襪」，正全力配合主管部門調查。

律師團隊則指出，布里托術前被充分告知手術潛在風險且完全同意，所有必要檢查項目都顯示她可以接受手術，動刀的醫師也具備資格，過程約持續4小時，布里托醒來時沒有任何不適，但12小時後出現異狀，醫護人員立即採取藥物治療，沒想到她的狀況持續惡化，最終不幸身亡。