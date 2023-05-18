網紅「整形太多次」護照相片認不出！　機場被海關攔下糗了

▲格蘭傑現在的模樣和護照上完全不同。（圖／翻攝自TikTok）



記者張方瑀／綜合報導

許多人的證件照都和本人長得不太一樣，而澳洲一名網紅日前準備搭機前往日本時，自動通關怎麼樣都刷不過，最後向海關確認後才發現，因為他近年動了太多整形手術，導致本人跟護照上的照片實在差太多，系統才沒辦法辨認。

根據《獨立報》報導，自稱「澳洲最瘋狂變裝皇后」的29歲網紅格蘭傑（Tomi Grainger）日前在TikTok分享自己差點無法出國的經歷，當時他在雪梨國際機場準備出關搭機前往日本，但護照在自動通關處卻刷不出去，而這本護照他已經使用8年了，不可能會有問題，所以他前往人工審核處，沒想到海關也拿著護照盯著他看了許久。

▲格蘭傑是澳洲知名變裝皇后。（圖／翻攝自IG）



格蘭傑說，「然後我恍然大悟，我長得不像照片上的人，因為我做了太多整形手術了。」為了證明自己這8年來發生多大的變化，他也分享了自己21歲剛辦護照時的證件照，「這很有趣，但我也真的很傷腦筋，我去過機場很多次，從沒遇過這種問題，我的心臟狂跳，很怕趕不上飛機。」

後來格蘭傑向海關解釋，自己最近做了整形手術，同時拿出以前的照片給海關看才過關。現在他只要拿出護照要通關時都會很緊張，「我想是時候換本新的護照了。」

事實上世界各國對於護照的照片都有不同規定，例如英國就在網站上明確指出，若是外表變化太大，無法從護照照片中辨別，就必須更換護照。另一個例子則是有一名烏克蘭女演員在馬來西亞機場被攔下禁止入境，因為當時她素顏的長相和護照上的完妝照實在差太多了。