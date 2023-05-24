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日媒走訪台灣直擊「行人地獄」開罰現場　車禍人均死亡數是日本6倍

▲▼仁愛大安路口,斑馬線標字,箭頭提示行走注意方向,仁愛路,大安路,行人安全,望左（Look Left）,望右（Look Right）,注意左右來車,提示效用,行人,過馬路,馬路口,馬路,行車安全。（圖／ETtoday新聞雲資料照）

▲日媒走訪台灣目睹「行人地獄」開罰現場。（示意圖／ETtoday新聞雲資料照）

記者趙蔡州／綜合報導

台灣糟糕的交通問題時常登上國際，甚至被CNN報導稱是「行人地獄」。日媒近日實際走訪台灣街頭，目睹駕駛因不停讓行人，遭警方開單的實況，更引用日、台兩國政府統計的數據，顯示台灣交通事故死亡的人均數為日本6倍。

日本媒體「每日新聞」23日以「步行者地獄」（行人地獄）為題，報導台灣的交通狀況，並實際走訪台灣市區街頭，在一處路口目擊有一輛貨車要右轉，從多名正在通過斑馬線的行人之中穿過。警方攔下了貨車後，口頭警告駕駛要「優先讓行人」，接著開出了一張違規罰單。

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報導引用台灣內政部警政署資料指出，台灣2022年總共發生37萬5632件交通事故，對比2021年增加了4.9％，死亡人數則達到3085人，而日本2022年整年的交通事故死亡人數為2610人，若依人口總數平均計算的話，台灣人均交通事故死亡數是日本6倍。

▲▼ 台南市警局進行路口不禮讓行人取締。（圖／記者林悅翻攝）

▲警政署5月1日起進行全國「路口不停讓行人大執法」。（示意圖／記者林悅翻攝）

政府為了擺脫行人地獄惡名，警政署5月1日起實施全國同步「路口不停讓行人大執法」，取締地點以各地警局前十大路口易肇事路段為主，重點執法項目為「路口不停讓行人、非號誌化路口未停車再開、人行道違規停車與違規臨時停車、取締道路障礙」等。

警政署統計全台開罰數據，從5月1日至5月21日光是「路口不停讓行人」，就取締1萬4514件，較去年同期6456件增加8058件，增幅達124%，若以最低裁罰金額3600元計算，開罰金額達到5千2百餘萬元。非號誌化路口未依標誌標線號誌停車再取締5842件，較去年同期2210件增加3632件。

另外包含人行道違規停車、違規臨時停車取締8萬1522件，較去年同期4萬4984件增加3萬6538件，道路障礙包含攤販占用車道取締達5465件，較去年同期3178件增加2287件、各項違規若以最低裁罰金額計算，全台警大執法3周開罰金額已達1.1億元新台幣。

▲▼交通部長王國材 立法院交通委員會 列席備詢。（圖／記者屠惠剛攝）

▲交通部長王國材。（圖／記者屠惠剛攝）

交通部長王國材日前下令，針對行人較多的路口實施「行人專用時相」後，全國目前已有935處路口實施「行人早開時相」，548處路口實施「行人專用時相」，各縣市未來將持續新設行人專用或早開時相路口，預計今年底前全面完成設置.

交通部次長陳彥伯則說，交通部目前正在各縣市進行第一階段交通督導，預計今年7月底前完成第一波盤點，了解既有交通設施是否符合安全要求、有無其他需要改善的問題後，由地方政府統整提出，交通部提供經費協助改善。

另外還有423間學校周邊路口待改善，交通部也會公布各縣市辦理情形，包括人行空間改善、交通教育、交通執法等項目，供各界參考。

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