救行人地獄！　頭版驚見小市民「求嚴格執法」

▲「小市民」要求嚴格執法解決行人地獄。（圖／翻攝自●【爆怨公社】●）

網搜小組／鄺郁庭報導

想撕下「行人地獄」的標籤，有這麼容易？今（22）日一位署名「小市民」的民眾，買下紙本新聞的頭版廣告欄位，隔空喊話相關首長「嚴格執法」，解決台灣交通問題。就有網友忍不住拍下來，並PO到●【爆怨公社】●，反駁「我聽你在放屁！」話題掀起兩派議論。

從照片中可見，廣告上的內容如下：

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致：相關首長

解決台灣交通問題，撕掉交通地獄標籤，保障全民生命安全，避免家庭破碎。方法非常簡單，就是全力貫徹，嚴格執法！！！如能翻轉台灣是交通地獄惡名，您的豐功必留青史！

小市民 施克德

看到廣告後，就有人不禁拍下上傳●【爆怨公社】●，文中直呼，「我聽你在放屁！台灣的交通法本身就有很大的問題，有問題你不去反映，你卻要長官殺無赦」，最後還附上兩個翻白眼的表情符號。

貼文一出，底下瞬間爆出熱議，「交通設計也是大有問題，剛剛看到報紙也傻眼」、「制法者即犯法者，法令何以嚴乎」、「有問題，但也很多問題都出在於違規仔懶惰僥倖的心理」、「不守法在怪設計引誘違規」、「監理站路考時一個樣、拿到駕照上路一個樣，哪裡是法規的問題」、「現在是彼此報復的時代，一個有缺陷的交通設計跟罰則」、「交通要變好，台灣人交通安全知識法規，從小就培養觀念。」

實際上，為擺脫「行人地獄」惡名，內政部警政署5月起實施全國同步「路口不停讓行人大執法」，4大執法重點項目包括「路口不停讓行人」，以提升駕駛和行人守法觀念；汽車行經行人穿越道不禮讓行人先行通過，違者罰鍰最高額新台幣3600元。