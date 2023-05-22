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小市民登報籲「嚴格執法終結交通地獄」　交長讚：目標一致

▲▼「小市民施克德」登報要求嚴格執法解決行人地獄。（圖／生活中心攝）

▲「小市民」登報要求嚴格執法解決行人地獄。（圖／生活中心攝）

記者李宜秦／台北報導

今（22）日一位署名「小市民」的民眾，買下紙本新聞的頭版廣告欄位，隔空喊話相關首長「嚴格執法」，解決台灣交通問題。對此，交通部長王國材表示，「樂見大家對於交通安全問題的重視與建言，嚴格執法與交通部目標一致」。

署名「小市民 施克德」的民眾今日買下自由時報、中國時報、聯合報三大報的頭版廣告，內容寫下「致：相關首長，解決台灣交通問題，撕掉交通地獄標籤，保障全民生命安全，避免家庭破碎。方法非常簡單，就是全力貫徹，嚴格執法！如能翻轉台灣是交通地獄惡名，您的豐功必留青史！」

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對此，王國材表示，「樂見大家對於交通安全問題的重視與建言，嚴格執法與交通部目標一致」。

為避免行人遭撞悲劇繼續重演，王國材日前下令，針對行人較多的路口實施「行人專用時相（意即行人綠燈時，雙向車流全紅燈）」，交通部次長陳彥伯指出，將有547處路口適用，另有933處路口實施「行人號誌早開」。

陳彥伯表示，目前交通部正在各縣市進行第一階段的交通督導，七月底前完成第一波盤點，了解既有的交通設施是否符合安全要求、有無其他需要改善的問題，再由地方政府統整，交通部提供經費協助改善。

另外還有423間學校周邊路口待改善，交通部也會公布各縣市辦理情形，包括人行空間改善、交通教育、交通執法等項目，供各界參考。

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