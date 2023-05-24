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推道安7年砸400億！經費暴增10倍　交通部擬「行動綱領」計畫出爐

記者李宜秦／台北報導

行政院會25日將通過「道安行動綱領」，預計7年投入400多億元，盼能洗刷交通地獄污名。交通部長王國材表示，過去道安經費都是每年5、6億，這次一年的經費倍增十倍以上，就是希望落實道安工作，包括短期的行人號誌早開、行人專用時相，及長期的人行道外擴、庇護島設置、機車退出人行道等。

▲▼交通部長王國材 立法院交通委員會 聯訪。（圖／記者屠惠剛攝）

▲交通部長王國材。（圖／記者屠惠剛攝）

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王國材表示，交通部將於明日在行政院會上提出「道安行動綱領計畫」，針對教育、工程、執法、監理四面向進行規劃，由中央明定規範，地方落實執行，雖然道安主要受民眾開車觀念影響，但政府規劃的交通工程需讓用路人不易犯錯，同時教育並行，從小灌輸正確的交通觀念，如開車時怎麼做、行人如何自衛等，目前國小到高中的五階段教材都有同步進行。

王國材表示，短期、長期的道安工作會同時進行，短期包括行人號誌早開、行人專用時相等，只要調整號誌燈就可實施；長期則有人行道外擴、設置中央庇護島、騎樓留下一米五空間讓行人通行、機車退出人行道等，各地方政府都有積極執行。

王國材表示，除了高雄外，交通部已到其他五都進行督導，預計七月完成全國道安視察，屆時會公告各縣市執行情況，希望推動道安工作成為全國的運動，洗刷交通地獄污名。

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