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洗刷行人地獄惡名！彰警21天抓3422件違規　臨時違停占71%

▲彰化路口大執法21天取締3422件。（圖／彰化警方提供）

▲彰化路口大執法21天取締3422件。（圖／彰化警方提供）

記者唐詠絮／彰化報導

為洗刷「行人地獄」惡名，維護路口民眾過路安全，警政署於5月1日起實施「路口安全大執法」工作，至21日止彰化縣共取締3422件，其中人行道違規停車與違規臨時停車2455件為最高，交通隊強調，除了警方攔查外，部分路段也會採科技執法，期望藉由強力執法手段，提升車輛駕駛人及行人守法觀念，維護道路交通安全。

「路口安全大執法」執法4大重點項目為「路口不停讓行人」、「非號誌化路口未依標誌、標線、號誌停車再開」、「人行道違規停車與違規臨時停車」、及「取締道路障礙」等，希望用路駕駛及民眾共同遵守號誌，平安通過每個路口。

▲彰化路口大執法21天取締3422件。（圖／彰化警方提供）

彰化縣警局交通隊5月1日至21日止取締統計，路口不停讓行人佔11.66%（399件），非號誌化路口未依標誌標線停車再開佔13.82%（473件），人行道違規停車與違規臨時停車佔71.77%（2455件），取締道路障礙佔2.75%（95件）。

警方表示，若汽車行經行人穿越道，不暫停讓行人先行通過，及轉彎時不暫停讓行人優先通行，將由原本小型車處罰2千元、大型車處罰2800元，罰則提高為3600元處罰，機車則維持1200元。

另外今年全縣1至4月各類交通事故發生1萬2585件，比去年同期減少656件，另外車禍違規行為以闖紅燈及超速行駛造成41人死亡，警方為防制車禍發生，也在21處危險路段設置告示牌，以數據提醒民眾行車務必小心，以免發生憾事。

▲彰化路口大執法21天取締3422件。（圖／彰化警方提供）

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