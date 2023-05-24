集中簽約104億元！　台商台企助力四川瀘州「鄉村振興」

▲川台鄉村振興合作發展交流會23日在四川省瀘州市召開。（圖／記者鄭思楠攝）

記者鄭思楠／四川報導

川台鄉村振興合作發展交流會23日在四川省瀘州市召開。會上集中簽約11個瀘州市台商投資項目，簽約總金額24億元人民幣（約新台幣104億元）。成都可芳文創台商負責人宓欣怡深耕四川近14年，卻僅僅第三次去瀘州就把投資項目落地在此，「四川瀘州市是養產業養人養企業家的好地方。」台灣工業總會秘書長陳益民也感嘆，四川省非常重視川台之間的農業合作。

本次川台鄉村振興合作發展交流會以「深化川台農業合作、助推鄉村振興發展」為主題，邀請了兩岸農業領域和鄉村建設方面專家學者、農業園區和農業企業負責人到此，探討四川在實施鄉村振興和「成渝地區雙城經濟圈建設」兩岸合作的機遇和優勢，重點在深化川台兩地農業交流合作。來自江蘇、浙江、廣東、福建、河北、湖北、廣西、雲南等地台商台企、專家學者等300餘位兩岸嘉賓參加此次大會。





▲台灣工業總會秘書長陳益民致詞講話。（圖／四川省台辦供圖）

多年來，川台兩地農業交流合作成果豐富。四川省現有大陸國家級台灣農民創業園2個、省級川台農業合作示範基地30個、川台鄉村振興合作實驗園1個，在川累計注冊台資農業企業超300個，投資總額近150億元（人民幣，下同）。

台灣工業總會秘書長陳益民認為，四川省非常重視川台之間的農業合作，「在川台資農業企業保持健康發展，呈現良好發展態勢，川台農業合作已形成多層次、全方位合作的局面，為台資農業企業到川發展提供了更多機遇和選擇。」

當日，瀘州市台辦分別與重慶市台灣同胞投資企業協會、成都市台灣同胞投資企業協會簽訂戰略合作協議，明確了共同成立對台招商引資工作組、組織開展精準招商、組織召開台資企業發展論壇等合作事項。

▲會上集中簽約11個瀘州市台商投資項目，簽約總金額22億元人民幣。（圖／四川省台辦供圖）

交流會上，集中簽約11個瀘州市台商投資項目，涉及農業、文旅、醫藥等多個領域，簽約總金額24億元人民幣（約新台幣104億元）。大陸全國台企聯常務副會長兼農業委員會主任委員莊久毅在致詞就鼓勵，「所有想做農業的台灣朋友，趕快過來卡位，這個地方在農業鄉村振興領域絕對是樂土，絕對不會讓大家失望。」

「希望廣大台商把瀘州作為投資興業的基點」，瀘州市長余先河指出，更多有識之士來瀘創業、就業、置業、興業，瀘州將以優惠的投資政策、優良的營商環境、優質的綜合服務，讓廣大台商台企台胞在瀘放心投資、安心發展、舒心生活。

四川省台辦主任羅治平在講話中指出，此次交流會以試驗園為平台，以「深化川台農業合作 助推鄉村振興發展」為主題，旨在通過兩岸農業專家學者深度交流，進一步提升川台鄉村振興合作試驗園建設水平，進一步發揮園區作用，以此為示範，促進川台農業合作再上台階，為助力全省鄉村振興和經濟社會發展多做貢獻。

▲台商宓欣怡。（圖／記者鄭思楠攝）

扎根四川14年多年，深度參與鄉村建設的台商宓欣怡說，「我見證了台商來四川從一開始的困難、舉步維艱周期長，到現在我們辦理營業執照、工商登記快速簡便，甚至於落地之後一系列的優惠稅收政策、台商補助政策等等，「我的親身經歷也可以告訴台商到四川投資發展的一個信心。」

她談到，自己是第二次參加川台鄉村振興交流合作發展交流會，「從第一次揭牌還是初創的產業園，然後到現在這麼大和完善的發展，我覺得正是用1年的時間來證明了瀘州市確實是養產業養人養企業家的好地方。」

第三次來到瀘州，宓欣怡就火速在瀘州的納溪區落定了投資項目。她與瀘州市納溪區人民政府簽約茶竹旅融合發展項目，預計5月底將落地，「這其實代表了台商對於3年疫情的衝擊，也重新恢復了信心。」宓欣怡說，「我們願意在鄉村振興上投入我們的資金，也希望能夠帶來更多的台灣年輕人到四川發展。」