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大陸 大陸焦點 特派現場

17歲少年剪髮「結帳見金額懵了」…母氣炸報警　店家回應了

17歲少年剪髮「結帳見金額懵了」…母氣炸報警　店家回應了

▲少年前往理髮店剪髮，沒想到結帳時嚇壞，竟要價人民幣2500元（約新台幣10917元）。（圖／翻攝搜狐）

圖文／CTWANT

大陸四川一名17歲少年前往理髮店剪髮，沒想到結帳時嚇壞，竟要價人民幣2500元（約新台幣10917元），該名少年的母親得知後，馬上帶他前往報警，經過調解，店家願意退還人民幣500元的費用（約新台幣2185元）。

綜合陸媒報導，四川成都一名17歲少年小劉日前自己前往理髮店剪髮，結帳時看到價錢為人民幣2500元（約新台幣10917元），當場懵了；小劉的母親表示，小劉今年只有十七歲，還未成年，理髮店應該提前告知價格。

不過該理髮店的陳經理表示，小劉來理髮時，給他推薦了一個套餐，並且已經提前告知了對方價格；小劉承認對方確實提前溝通過洗燙染套餐的價格是1680元，但最後結帳時卻是2500元，超出了他的預期，小劉一家也為此事報警，經過調解，店家願意退還人民幣500元的費用（約新台幣2185元）。

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周刊王四川理髮店剪髮

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