NHK：G7領袖宣言　將再度確認「台海和平穩定重要性」

▲G7成員國領袖在日本廣島縣嚴島神社合影。（圖／達志影像／美聯社）

記者吳美依／綜合報導

日本放送協會（NHK）披露七大工業國組織（G7）即將發表的領袖宣言草案，內文將再次確認台海和平與穩定的重要性，同時敦促和平解決問題。

NHK報導，領袖宣言的序言指出，為了應對國際課題，邁向更美好未來，G7要比以往更加團結一致，並且基於法治強化自由開放的國際秩序。

關於烏克蘭局勢，除了領袖宣言之外還會另發聲明，強調強化對基輔支持，同時致力減緩對弱勢族群的衝擊。

▲雖非G7正式官員國，歐盟執委會主席馮德萊恩（左二）、歐洲理事會主席米歇爾（左三）皆出席。（圖／路透）



在中國方面，G7對於東海及南海的局勢表示「嚴重憂慮」，強烈反對透過武力威逼單方面改變現狀的任何行為。他們要求中國向俄施壓，要求停止入侵烏克蘭。經濟安全方面，也因為考量到北京，G7將成立對抗「經濟威懾」的新框架。

在糧食風險升高之際，考量到對開發中及新興國家的支援，必須採取具體措施。在性別議題方面，須確保性少數族裔全面且有意義地參與社會。在數位領域，為了進行生成式人工智慧（AI）的討論，各國相關部會首長啟動「廣島人工智慧程序」，今年底前進行工作坊討論。

面對全球課題，G7表示成員國應該彼此合作，打造具建設性的穩定關係。關於核裁軍及核不擴散政策，更強調透過現實及可實踐的方式，致力達成「無核世界」。

G7峰會預計21日閉幕時發表領袖宣言，各國元首也將在討論後確立最終內容。