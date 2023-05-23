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大陸 大陸焦點 特派現場

台北－福州航線時隔3年復航　初期每週6班由廈航執飛　

▲廈門航空,廈航,長樂機場,福州機場。（圖／CFP）

▲台北－福州來回航線復航後由廈門航空執飛。（圖／CFP）

記者魏有德／綜合報導

兩岸自3月10日起恢復10個定期航點，雙方航空公司陸續申請復飛，在首波名單中的「福州」航點終於在昨（22）日首發，台北－福州來回航線時隔3年後復航。據了解，這條航線由廈門航空執飛，除周五外，每周執行6班往返福州長樂及台北松山機場班機，機型則為波音737-800客機。

▲廈門航空,廈航,長樂機場,福州機場。（圖／CFP）

▲廈門航空每周安排6班台北－福州往返航班。（圖／CFP）

《澎湃新聞》報導，2023年5月22日18時許，福州長樂國際機場往返台北松山機場的客運航線正式恢復運營。載有157名旅客的廈門航空MF883航班從福州出發，飛往台北松山，這也是福州時隔三年重新恢復往返台灣地區的第一條直飛客運航線。

▲廈門航空,廈航,長樂機場,福州機場。（圖／CFP）

▲旅客經由登機門搭乘飛往松山的廈航班機。（圖／CFP）

為迎接這條航線復航，廈門航空也在機場擺設打卡處，讓首班旅客可以拍照留念，根據現場工作人員透露，這班首飛航班客座率達93%，超過該條航班2019年的平均上座率。

福州－台北航線復航後，福州－高雄航線也將於6月2日復航，初期預計在每周五提供1班往返航班。去程航班為每周五17時10分從長樂機場起飛，18時50分抵達高雄小港機場，回程則是19時50分從高雄起飛，21時25分飛抵福州。

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