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全文／對戰爭的恐懼永趕不走對和平的期望！　侯友宜盼兩岸降低衝突

▲▼國民黨 「政黨輪替、台灣更好」誓師大會，總統參選人侯友宜。（圖／記者李毓康攝）

▲國民黨 「政黨輪替、台灣更好」誓師大會，總統參選人侯友宜。（圖／記者李毓康攝）

記者崔至雲／台北報導

被國民黨徵召為2024總統參選人的新北市長侯友宜，今（20）日一早與藍營縣市首長及立委參選人在國民黨黨中央舉辦「政黨輪替、台灣更好」誓師大會。致詞時，侯友宜提到，「對戰爭的恐懼，永遠趕不走對和平的希望」，維持區域穩定追求和平是生命中共同的價值，他們已經做好準備，回應民心思變政黨輪替的聲音。

侯友宜指出，現階段全球地緣政治的壓力，戰爭陰影越來越近，我們必須面對事實，找出和平的希望，「侯友宜這一生唯一的信念，就是守護中華民國、愛台澎金馬這塊土地的人」。兩岸和國際的交流要恪守憲法的規劃，面對所有的威脅要自我提升，讓對方沒能力去付出發動戰爭的代價，更要透過對話跟交流，找出維持區域穩定，以及降低衝突的可行作法。

「對戰爭的恐懼，永遠趕不走對和平的希望」，侯友宜說，維持區域穩定追求和平是我們生命中共同的價值，我們已經做好準備，回應民心思變政黨輪替的聲音，未來將在所有的行程當中，拿出符合台灣的做法，順應世界潮流，讓我們把對的事情做好，贏回人民對政府信心。

▲▼國民黨 「政黨輪替、台灣更好」誓師大會，總統參選人侯友宜。（圖／記者李毓康攝）

▲▼國民黨 「政黨輪替、台灣更好」誓師大會，黨主席朱立倫與總統參選人侯友宜。（圖／記者李毓康攝）

侯友宜致詞全文如下：


各位國民黨先進、今天擔任總教練的朱主席、在場從各地來的縣市首長，還有準立委們，以及辛苦的工作夥伴，大家好！

明年520重返執政有沒有信心？明年520重返執政有沒有信心？大家有信心！我更有信心！

今天站在這裡，我們肩負重責大任，這是2300萬人的期待，這個過程中我們要凝聚向心力，展現我們團結力量，來扭轉未來，讓我們有絕對的信心，帶給台灣人民的希望，找回人民的幸福，讓中華民國再起飛！

當前台灣處境、美中兩國不斷地在對抗、兩岸緊張、經濟混沌、社會失序，這樣艱難處境當中，台灣人看不到未來，我們國家面臨了一個是團結分裂、一個是和平與戰爭。

賴清德說這場選舉是民主與專制的選舉，我告訴大家，賴清德說錯了，中華民國自由民主已經深化了40年，早在我們國家裡面，民主自由就是我們DNA，不要分化台灣人的心，不要撕裂我們一生所愛的台灣。

我們國家在台灣成長的過程當中，我們深深體會到台灣人的熱情，認真厚實，從南亞大海嘯、311大地震，到土耳其地震，全世界有事就是台灣的事，我們愛心不落人後，因為我們希望世界因為有台灣而更好。

這幾年中華民國的美、台灣人的好，卻被民進黨利用了，每個執政者應該尋求團結，而非撕裂國家的團結，執政者應該不要分綠色、藍色、白色，執政者眼睛當中要看到的是青天白日紅的中華民國，大家說對不對？國家只有一個，叫做中華民國，我常說中華民國是我們國家、台灣是我們的厝，沒有人不愛台灣，你們愛不愛台灣？

但民進黨卻告訴我們，他們愛台灣、我們不愛台灣，來奪取個人政治利益，不惜撕裂國家社會所帶來的災難，讓人民沒有安全感、生活在恐懼，就是現在我們看到的「團結跟分裂」。

尤其現階段全球地緣政治的壓力，大國全面競爭、軍備競賽、安全困境這都是事實，很多研究機構說出，戰爭陰影越來越近，我們必須面對事實，找出和平的希望，侯友宜這一生唯一的信念，就是守護中華民國、愛台澎金馬這塊土地的人。

兩岸和國際的交流，我們恪守憲法的規劃，守護民主自由的生活方式，讓國家有能力來阻擋各種壓力，面對所有的威脅要自我提升，讓對方沒能力去付出發動戰爭的代價，我們更要透過對話跟交流，找出維持區域穩定，以及降低衝突的可行作法。

民主政治是責任政治，總統應對全民負責，我當選總統，我將依據憲法的規範，到立法院做國情報告並接受全民監督，我當選總統，按照憲法規定，我定到立法院報告接受全民監督。

我是個靜靜做事的侯友宜、是好好做事的侯友宜，有人開玩笑說，一直說好好做事，好像「好好GPT」，GPT是人工智慧，未來可能取代醫生、律師、記者，我哪有這麼行？我哪有這麼行？

「好好GPT」有人說你這樣說不對，我想說我從小被人教，教我好好做事、認真打拼，把事情做好不是基本嗎？這不是基本的事情嗎？很多人感覺民進黨有好好做事情嗎？連好好做事都做不到！高房價、低薪資是年輕人最大的痛，打房到現在也沒效果，年輕人薪資很低，薪水的增加永遠比不上通貨膨脹。說2025非核家園、綠電20%，時間要到了，確定跳票！確定跳票！做不到，時間事情做不到都說不清楚，現在五缺，人民缺蛋，政府要解決人民問題，缺東缺西，最缺好好做事！

民進黨說要打黑金，打來打去越大越多，說要反貪腐，結果掛鉤越深，一人得道雞犬升天，有關係就是沒關係，甚至接受詐騙集團金錢。這都歷歷在眼前，現在要拼市民經濟，結果大家都看不到，有解決市民經濟問題嗎？就是沒有啊，你們沒有好好做事，你們不好好做，讓我侯友宜來好好做事！

我是個平凡鄉下菜市場的小孩，從刑事到警政署長，副市長到市長，很感恩有一堆團隊夥伴跟市民給我相挺，我很惜福，我成為國民黨總統參選人，我只有一個目的，就是要團結中華民國、更要繁榮國家，這個國家中華民國也是要讓我們這塊土地的人，不要讓愛不愛台灣來操弄，製造更多對立，留下新時代的眼淚。

對戰爭的恐懼，永遠趕不走對和平的希望，維持區域穩定追求和平是我們生命中共同的價值，我們已經做好準備，回應民心思變政黨輪替的聲音，未來將在所有的行程當中，拿出符合台灣的做法，順應世界潮流，讓我們把對的事情做好，贏回人民對政府信心。繁榮、和平，從不事件簡單的事情，贏得民主自由和平安定、繁榮永續的未來更不是簡單的事。

特別藉今天我用一句話，「逆境堅定力，風雨生信心；逆境堅定力，風雨生信心」，我們只有一個信念，讓我們得國家，讓我們找回中華民國的美、找回台灣人的好，讓政黨輪替，找回我們下一代共同的希望和未來！

謝謝大家！
 

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