「親烏團體」攻擊俄邊境次日　州長：9村居民撤離、局勢仍不安全

▲親烏團體「自由俄羅斯軍團」（Liberty of Russia Legion）大舉攻擊俄羅斯邊境。（圖／翻攝自Twitter／@legion_svoboda）



文／中央社

俄羅斯邊境貝爾哥羅德州昨天遭武裝人士從烏克蘭跨越國界入侵，戰鬥於今天進入第2天，州長告訴出逃的居民現在局勢仍不安全，還不要返家，並稱已撤離9座邊境村莊的居民。

綜合路透社與法新社報導，昨天的入侵行動似乎有裝甲車參與其中，是俄羅斯15個月前出兵烏克蘭以來，規模最大的對俄突襲行動。但包括參與戰鬥的人員數量及其隸屬於誰，乃至衝突規模等細節，尚無法被獨立查證。

在突襲部隊宣稱占領邊境城鎮科津卡（Kozinka）和其他數地後，俄國當局已疏散貝爾哥羅德州（Belgorod）格萊伏隆區（Graivoron）的居民。

貝爾哥羅德州州長葛拉特卡夫（Vyacheslav Gladkov）在通訊軟體Telegram表示：「國防部與執法單位持續掃蕩…我向暫時離家的格萊伏隆區居民呼籲：現在還不可能返家。」他說昨夜有兩棟建築物遭無人機攻擊。

葛拉特卡夫並提到，昨天有一名女性在撤離途中死亡，另傳出有2人受傷，今天的首要工作就是聯繫他們。他昨天表示至少8人受傷、數棟建築物受損，很多居民已經離開當地。

葛拉特卡夫今天還說，在俄羅斯部隊與一個烏克蘭「破壞團體」發生衝突期間，州內9座邊境村莊的平民「已被遷離」。

烏克蘭總統顧問波多利雅科（Mykhailo Podolyak）在推特表示，基輔當局關注局勢，但跟這起事件無關。

烏國媒體「公眾」（Hromadske）引述烏軍情報部門的說法報導，發動攻擊的是2個俄羅斯反對派武裝團體，分別是「自由俄羅斯軍團」（Liberty of Russia Legion）及「俄羅斯志願軍」（Russian Volunteer Corps），兩者成員都是俄羅斯公民。

俄羅斯負責調查重大案件的調查委員會（Investigative Committee）今天宣布，已就貝爾哥羅德州聚落遭攻擊一事立案調查，涉及的罪嫌包括「恐怖攻擊」、謀殺未遂、毀棄損壞財產、違法流通武器和爆裂物等。

「俄羅斯志願軍」昨晚公布影像，內容據稱是一名戰士正在檢查搶來的裝甲車，以及戰士們在鄉間道路操作裝甲車的畫面。

俄羅斯與烏克蘭社群媒體頻道上，也出現一些據稱是俄國軍人被俘及其身分證件的照片和影像。

路透社無法獨立查證相關情況。