俄羅斯恐丟盟友！　亞美尼亞總理：不排除「退出集安組織」

▲亞美尼亞總理帕辛揚（Nikol Pashinyan）。（圖／路透）



記者張方瑀／綜合報導

亞美尼亞總理帕辛揚22日表示，他們可能會退出由俄羅斯領導的「集體安全公約組織」，因為面對亞塞拜然的威脅，俄羅斯無法給予盟友有效支持，讓他們感到非常失望。

根據《莫斯科時報》報導，亞美尼亞屬於俄羅斯領導集體安全公約組織（CSTO）的一員，但近日其親俄立場卻開始鬆動，總理帕辛揚表示，面對亞塞拜然的軍事威脅，莫斯科當局無法給予盟友支持，「我們開始與西方夥伴討論安全問題，因為這地區的安全體系起不了作用。」

帕辛揚（Nikol Pashinyan）在記者會指出，他對這一切感到越來越失望，「如果CSTO不能履行條約義務，我不排除亞美尼亞會退出這個組織。」

亞美尼亞與鄰國亞塞拜然為爭奪「納卡區」控制權陷入數十年爭端，該地區位於亞塞拜然，但以亞美尼亞居民占多數；雙方最近一次衝突爆發在2020年，由亞塞拜然獲勝，結局是由俄羅斯派出部隊以維持雙方和平，亞美尼亞則失去控制了數十年的大片領土。

自蘇聯解體以來，亞美尼亞一直依賴俄羅斯的軍事和經濟支持，而該國也指責俄國未能履行其維和責任。

去年12月亞塞拜然封鎖了卡納地區通往亞美尼亞的唯一通道，又在這條路上設立檢查哨，甚至佔領了一部分土地，形同軍事侵略，但亞美尼亞透過CSTO條約要求俄軍派兵，卻遲遲未有回應。