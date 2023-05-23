每月擊落烏軍「1萬架無人機」　英智庫：俄電子戰系統綿延1200公里

▲英國智庫報告稱，烏克蘭無人機每月折損一萬架。（圖／路透）

記者張寧倢／編譯

烏俄戰爭期間，無人機成為重要軍備。總部位於倫敦的國防安全智庫「皇家聯合研究所」（RUSI）最新報告指出，烏克蘭每個月在戰場上損失約一萬架無人機，而主要原因正是俄羅斯發動的電子戰，現已是莫斯科「關鍵」的軍事戰術之一，在長達1200公里的戰線上廣設訊號干擾設備。

根據紐約郵報報導，RUSI於5月19日發布報告《絞肉機：俄羅斯入侵烏克蘭第二年的戰略》，其中提到俄羅斯對科技防禦系統的使用，導致烏克蘭每月損失一萬架無人機。俄羅斯2022年開始在烏東頓巴斯地區部署高密度電戰設備，此後持續增加整補，現在俄軍在750英里（約1200公里）長的戰線上每隔6英里（約9.6公里）就有一個電子戰系統。

報導稱，這些電戰設備被放置在距離前線約4英里（約6.4公里）處，干擾烏克蘭無人機的頻率，使其飛往不同方向以利俄軍擊落。此外，俄羅斯還被證明具有攔截與解密烏克蘭軍事通信的「高度能力」。

▲▼烏克蘭海軍陸戰隊員5月15日在第聶伯羅彼得羅夫斯克州，進行第一人稱視角（FPV）無人機飛行訓練。（圖／路透）

這份報告採訪了3名匿名的烏克蘭軍事人員，他們透露某次事件中，俄羅斯指揮部在受襲擊前，搶先向烏軍部隊發出警告，宣稱已知在烏軍要求執行火力任務下，即將發動火砲攻擊，「烏克蘭軍隊使用256位元加密的Motorola無線電通信，但俄羅斯人似乎能夠接近即時地攔截並解密這些傳訊。」

報告提到，俄羅斯的Shipovnik-Aero干擾器等高科技電戰系統可以模仿其他訊號，並且具有「擊落無人機的複雜效果」。報告的作者之一、RUSI陸戰資深研究員沃特林（Jack Watling）博士指出，儘管烏克蘭每月損失一萬架無人機並非確切統計的數據，但消耗量肯定相當高，而且這也是他們從烏克蘭總參謀部獲取的數字。