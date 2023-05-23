新冠肺炎疫情升溫　黃偉哲呼籲市民朋友踴躍進行疫苗預約接種

▲台南市自5月24日起至6月30日止，提供尚未接種基礎劑、基礎加強劑或第1次追加劑COVID-19疫苗之65歲以上長者500元禮券。（圖／記者林悅翻攝，下同）

記者林悅／台南報導

因應防疫降階與口罩措施鬆綁，近日國內新冠肺炎疫情有升溫趨勢，台南市長黃偉哲表示，台南市自5月24日起至6月30日止，提供尚未接種基礎劑、基礎加強劑或第1次追加劑COVID-19疫苗之65歲以上長者500元禮券。

黃偉哲說，台南市也加碼延長即日起至6月30日期間，至台南市合約院所接種COVID-19疫苗的民眾(不限廠牌、不限劑次、不限年齡)，可領家用快篩5劑，歡迎市民朋友踴躍前往接種疫苗保護自己與家人健康。

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台南市衛生局指出，新冠肺炎併發症中65歲以上長者占75％，且併發症及死亡個案多具慢性病史及未接種滿3劑疫苗。為降低長者感染COVID-19後重症和死亡風險，鼓勵長者儘速前往接種COVID-19疫苗，及早獲得保護力，台南市自今年5月24日起至6月30日止，提供尚未接種基礎劑、基礎加強劑或第1次追加劑COVID-19疫苗之65歲以上長者500元禮券。此外，台南市加碼延長即日起至6月30日期間，至台南市合約院所接種COVID-19疫苗的民眾(不限廠牌、不限劑次、不限年齡)，可領家用快篩5劑。請民眾於接種完成後持「身分證、印章、健保卡、接種紀錄卡」於合約院所或接種區的衛生所（上班時間內）領取快篩或禮券。

黃偉哲市長呼籲今年尚未完成基礎劑、未接種任何一劑疫苗者、以及今年1月1日起未接種過莫德納BA.4/5次世代疫苗的民眾，可至「台南打疫苗」系統預約接種（https://health-reservation.tainan.gov.tw/）。

衛生局提醒民眾應維持良好個人衛生習慣，如：落實咳嗽禮節、勤洗手，並留意健康情形，雖目前政策採取新冠肺炎輕症免隔離，但建議快篩陽性之輕症民眾，有症狀時仍在家中休息，避免不必要外出，並注意自身健康狀況，若有併發重症之風險因子【如：65歲以上、孕婦、產婦（產後六週內）、具慢性病（氣喘、癌症、糖尿病、慢性腎病、心血管疾病、慢性肺炎、結核病、慢性肝病、失能、精神疾病、失智症、吸菸、BMI≧30等，吸菸或已戒菸者需同時具有任一其他風險因子）】或具影響免疫功能疾病之民眾，應儘速就醫並經醫師評估後開立COVID-19抗病毒藥物進行治療，以免併發成為中重症個案。台南市COVID-19公費口服抗病毒藥物合約院所名冊可至臺南市政府衛生局網站查詢（https://gov.tw/ETj）。

此外，若出現重症警示症狀，如：喘或呼吸困難、持續胸痛或胸悶、意識不清、皮膚/嘴唇或指甲床發青、無法進食/喝水或服藥、過去24小時無尿或尿量顯著減少收縮壓<90mmHg或無發燒之情形下心跳>100次/分鐘，請立即前往本市醫院就醫。