　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
生活 生活焦點 教育 氣象 健康 藝文 | 運勢 | 交通

新冠肺炎疫情升溫　黃偉哲呼籲市民朋友踴躍進行疫苗預約接種

▲台南市自5月24日起至6月30日止，提供尚未接種基礎劑、基礎加強劑或第1次追加劑COVID-19疫苗之65歲以上長者500元禮券。（圖／記者林悅翻攝，下同）

▲台南市自5月24日起至6月30日止，提供尚未接種基礎劑、基礎加強劑或第1次追加劑COVID-19疫苗之65歲以上長者500元禮券。（圖／記者林悅翻攝，下同）

記者林悅／台南報導

因應防疫降階與口罩措施鬆綁，近日國內新冠肺炎疫情有升溫趨勢，台南市長黃偉哲表示，台南市自5月24日起至6月30日止，提供尚未接種基礎劑、基礎加強劑或第1次追加劑COVID-19疫苗之65歲以上長者500元禮券。

黃偉哲說，台南市也加碼延長即日起至6月30日期間，至台南市合約院所接種COVID-19疫苗的民眾(不限廠牌、不限劑次、不限年齡)，可領家用快篩5劑，歡迎市民朋友踴躍前往接種疫苗保護自己與家人健康。

[廣告]請繼續往下閱讀...

▲台南市自5月24日起至6月30日止，提供尚未接種基礎劑、基礎加強劑或第1次追加劑COVID-19疫苗之65歲以上長者500元禮券。（圖／記者林悅翻攝，下同）

台南市衛生局指出，新冠肺炎併發症中65歲以上長者占75％，且併發症及死亡個案多具慢性病史及未接種滿3劑疫苗。為降低長者感染COVID-19後重症和死亡風險，鼓勵長者儘速前往接種COVID-19疫苗，及早獲得保護力，台南市自今年5月24日起至6月30日止，提供尚未接種基礎劑、基礎加強劑或第1次追加劑COVID-19疫苗之65歲以上長者500元禮券。此外，台南市加碼延長即日起至6月30日期間，至台南市合約院所接種COVID-19疫苗的民眾(不限廠牌、不限劑次、不限年齡)，可領家用快篩5劑。請民眾於接種完成後持「身分證、印章、健保卡、接種紀錄卡」於合約院所或接種區的衛生所（上班時間內）領取快篩或禮券。

黃偉哲市長呼籲今年尚未完成基礎劑、未接種任何一劑疫苗者、以及今年1月1日起未接種過莫德納BA.4/5次世代疫苗的民眾，可至「台南打疫苗」系統預約接種（https://health-reservation.tainan.gov.tw/）。

▲台南市自5月24日起至6月30日止，提供尚未接種基礎劑、基礎加強劑或第1次追加劑COVID-19疫苗之65歲以上長者500元禮券。（圖／記者林悅翻攝，下同）

衛生局提醒民眾應維持良好個人衛生習慣，如：落實咳嗽禮節、勤洗手，並留意健康情形，雖目前政策採取新冠肺炎輕症免隔離，但建議快篩陽性之輕症民眾，有症狀時仍在家中休息，避免不必要外出，並注意自身健康狀況，若有併發重症之風險因子【如：65歲以上、孕婦、產婦（產後六週內）、具慢性病（氣喘、癌症、糖尿病、慢性腎病、心血管疾病、慢性肺炎、結核病、慢性肝病、失能、精神疾病、失智症、吸菸、BMI≧30等，吸菸或已戒菸者需同時具有任一其他風險因子）】或具影響免疫功能疾病之民眾，應儘速就醫並經醫師評估後開立COVID-19抗病毒藥物進行治療，以免併發成為中重症個案。台南市COVID-19公費口服抗病毒藥物合約院所名冊可至臺南市政府衛生局網站查詢（https://gov.tw/ETj）。

此外，若出現重症警示症狀，如：喘或呼吸困難、持續胸痛或胸悶、意識不清、皮膚/嘴唇或指甲床發青、無法進食/喝水或服藥、過去24小時無尿或尿量顯著減少收縮壓<90mmHg或無發燒之情形下心跳>100次/分鐘，請立即前往本市醫院就醫。

星光雲LINE好友募集中！點我加入抽好禮

掌握男神、女神最新消息，點我加入星光雲LINE好友

ET快訊
海產店「死蟹當活體賣」！被爆料竟公審女客：吃很開心不是？
快訊／侯友宜找管中閔任副手？　PO合照「暢聊2小時」
7-11「神級冰品」回歸！　業者證實了
暴雨狂襲全台水庫「進帳2732萬噸」　這地區仍待解渴
im.B吸金版圖曝！門面至少21家公司　黑幫首腦變身上流
中信特攻慶首冠　優惠一次看！
5億高中生「生父」爆身家達50億　交手過的房仲證實：不是難事

分享給朋友：

追蹤我們：

新奇萬象！KUSO追擊～按讚加入ETtoday分享雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 生活最新 全站最新

台中海產店「死蟹當活體賣」！被爆料竟公審女客：吃很開心不是？

7-11「神級冰品」強勢回歸！　業者證實了

第四波新冠升溫！醫：「首確族」比疫情谷底多3倍　年輕黑數恐更多

新冠肺炎疫情升溫　黃偉哲呼籲市民朋友踴躍進行疫苗預約接種

「3生肖」要轉運了！下半年財運大爆發　一路旺到年底

4星座6月有望「升官加薪」！職場遇貴人　業績一飛沖天

「超強運4星座」未來一周旺到爆！　專家：好運上門驚喜發生

穿牛仔褲出席婚宴　吃一道菜「被強拉出去」！她火大：憑什麼管

堂哥身價破5000萬「相親17女被打槍」　他嘆2條件：娶不到了

交往久了容易膩？網議愛情長跑6大保鮮祕訣　不要期待對方會通靈

瑪娃颱風凌晨轉中颱！　鋒面抵達23日大降13℃

屏高中生半工半讀組隊闖美！　世界機器人大賽奪冠為台爭光

女兒想約爸媽吃飯遭拒　推託很忙還被當面放閃

鹿希派登《營業中2》連節目名都不知XD　小幫手分批來⋯炎亞綸氣喊：走開！

賀軍翔遭葛斯齊爆喇舌酒店妹3次！　揍張勛傑還嗆：沒錢的人好好做事

因病拔牙變「：３」臉　橘貓憑食力快速膨脹！

飛龍瀑布女遺體掛山壁　救難員徒手搬運再吊掛

《黑澀會》鄭靚歆「被女友求婚」嗨翻答應　遭酸：社會病原的禍根...她截圖反擊！

蕭煌奇「背對台下唱歌」地獄畫面瘋傳！　工作人員被罵爆…本人親發聲了

挖呀挖正妹老師公開現身！　「無P真實長相」再掀論戰

台中海產店「死蟹當活體賣」！被爆料竟公審女客：吃很開心不是？

7-11「神級冰品」強勢回歸！　業者證實了

第四波新冠升溫！醫：「首確族」比疫情谷底多3倍　年輕黑數恐更多

新冠肺炎疫情升溫　黃偉哲呼籲市民朋友踴躍進行疫苗預約接種

「3生肖」要轉運了！下半年財運大爆發　一路旺到年底

4星座6月有望「升官加薪」！職場遇貴人　業績一飛沖天

「超強運4星座」未來一周旺到爆！　專家：好運上門驚喜發生

穿牛仔褲出席婚宴　吃一道菜「被強拉出去」！她火大：憑什麼管

堂哥身價破5000萬「相親17女被打槍」　他嘆2條件：娶不到了

交往久了容易膩？網議愛情長跑6大保鮮祕訣　不要期待對方會通靈

民調顯示柯文哲「女性支持者」比較少　PTT鄉民分析關鍵原因

台中海產店「死蟹當活體賣」！被爆料竟公審女客：吃很開心不是？

金宇碩想吃台灣美食　7月登台會粉絲「祭出6種福利」

最強考運散策路線獲高度肯定　歡迎遊客來趟台南提升考運之旅！

快訊／找管中閔任副手？　侯友宜2小時暢聊：教育與經濟是台灣脊梁

7-11「神級冰品」強勢回歸！　業者證實了

周興哲澳洲開唱一半...上萬粉絲狂鼓譟「10度低溫當眾脫了」！　

主人和阿嬤開心聊天！　中間衝出「皺眉毛毯」眼睛失蹤：偶也要聽

第四波新冠升溫！醫：「首確族」比疫情谷底多3倍　年輕黑數恐更多

中壢區建設停滯8年？　市議員吳嘉和要求張善政重視

魔鬼爸嚴格訓練10隻鵝　喊跑步、坐下全員照做

生活熱門新聞

瑪娃成今年首強颱！預估4條路線甩尾

即／大雷雨國家警報　豪雨擴13縣市

今降13℃！17縣市豪大雨　瑪娃「明開始轉彎」上看強颱

3生肖6月「賺到出油」！財運+事業齊發

瑪娃估24小時後轉強颱！周末90°北轉

5月底前衝突達顛峰　4星座14行業要注意

馬陸大軍狂竄！　眾人驚「大地震前兆？」

「闖民宿打飛機」遭起底是醫生！新郎急關版　網幫高調

快訊／深夜暴雨！湖口水淹民宅　17縣市豪大雨特報

即／大雨亂航班！飛機降落5次旅客狂吐

今越晚雨越大！2條件助瑪娃成強颱

喉嚨痛到想死！這波又確診「妹子靠1招」好轉超快

即／大雷雨狂灌　桃竹深夜發淹水警報

台大經濟生被爆「特殊身分」　封殺根本沒差

更多熱門

相關新聞

新冠疫情反撲！明起長者打疫苗「送500元衛教品」

新冠疫情反撲！明起長者打疫苗「送500元衛教品」

近期國內新冠疫情反撲！併發症中65歲以上長者占75%，且併發症及死亡個案多具慢性病史及未接種滿3劑疫苗，疾管署今（23）日宣布，為鼓勵長者盡速接種疫苗、降低感染新冠後發生重症及死亡風險，各地方政府將自5/24起提供尚未接種基礎劑、基礎加強劑或第1次追加劑新冠疫苗之65歲以上長者500元（含）以下衛教品。

自用住宅3萬元補助 6月上路

自用住宅3萬元補助 6月上路

徐巧芯曝「黃偉哲聘陳正修任顧問」照

徐巧芯曝「黃偉哲聘陳正修任顧問」照

陳歐珀涉im.B詐團只是小咖　藍委點名陳菊、黃偉哲：更大咖會曝光

陳歐珀涉im.B詐團只是小咖　藍委點名陳菊、黃偉哲：更大咖會曝光

陸4至5月遇新冠感染小高峰 鍾南山：國內自製XBB疫苗很快問市

陸4至5月遇新冠感染小高峰 鍾南山：國內自製XBB疫苗很快問市

關鍵字：

新冠肺炎疫情升溫黃偉哲疫苗預約接種

讀者迴響

熱門新聞

快訊／急尋2張1-2月千萬發票得主！　最低「竹科台積電超商」花90元

瑪娃成今年首強颱！預估4條路線甩尾

「台灣第一媽媽包」創辦人爆坑殺7千萬　竟還高調炫富

「最美博士」睡人夫告媒體結果出爐

獨／1700萬賓利「落地20天」就撞　30歲女車主曝光

日本丸龜「吃出活青蛙」！整隻綠綠碗底游

保時捷莫名停路中！警急破窗救人一看傻眼

5億高中生「生母」還原愛子死前2小時內幕　配偶父子照曝光

超商浩克被K到濺血　警「打完人拍照」視角曝光

即／大雷雨國家警報　豪雨擴13縣市

Netflix 史上最慘新片！評價「只有1分」

今降13℃！17縣市豪大雨　瑪娃「明開始轉彎」上看強颱

3生肖6月「賺到出油」！財運+事業齊發

瑪娃估24小時後轉強颱！周末90°北轉

不只5億！知情者爆高中生「獲贈12億土地」

更多

最夯影音

更多
瑪娃颱風凌晨轉中颱！　鋒面抵達23日大降13℃

瑪娃颱風凌晨轉中颱！　鋒面抵達23日大降13℃
屏高中生半工半讀組隊闖美！　世界機器人大賽奪冠為台爭光

屏高中生半工半讀組隊闖美！　世界機器人大賽奪冠為台爭光

女兒想約爸媽吃飯遭拒　推託很忙還被當面放閃

女兒想約爸媽吃飯遭拒　推託很忙還被當面放閃

鹿希派登《營業中2》連節目名都不知XD　小幫手分批來⋯炎亞綸氣喊：走開！

鹿希派登《營業中2》連節目名都不知XD　小幫手分批來⋯炎亞綸氣喊：走開！

賀軍翔遭葛斯齊爆喇舌酒店妹3次！　揍張勛傑還嗆：沒錢的人好好做事

賀軍翔遭葛斯齊爆喇舌酒店妹3次！　揍張勛傑還嗆：沒錢的人好好做事

熱門快報

新聞雲APP週週躺著抽

新聞雲APP週週躺著抽

看新聞參加全民搶寶，蘋果3C爽爽抽，周周更新好禮！東森幣好用不藏私！

全台房巿焦點，購屋天堂在哪?

全台房巿焦點，購屋天堂在哪?

專家帶看重點整理，全台房巿筆記起來，獵房行動掌握房巿風向，趨勢中擬定購屋大事。

寵愛毛孩的妳♥母親節快樂

寵愛毛孩的妳♥母親節快樂

全館滿$3000限量送毛孩保健品

ETtoday Podcast聽起來

ETtoday Podcast聽起來

專屬年輕人的網路電台，用聲音陪你通勤上班

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面