陸4至5月遇新冠感染小高峰　鍾南山：國內自製XBB疫苗很快問市

▲大陸中科院院士鍾南山。（圖／翻攝每日經濟新聞）

記者魏有德／綜合報導

新冠病毒XBB變種病毒株是大陸現階段新冠疫情感染主要來源，在4至5月也出現一波「二陽」的感染小高峰。對此，大陸中科院院士鍾南山透露，研發針對XBB變異株有更好保護能力的疫苗非常重要，目前已經有2種針對XBB的疫苗被初步批准，還有三四種很快能被批准，「研究更加有效的疫苗，我們是能走在國際前面的。」

▲大陸目前新冠主流疫情為XBB變種病毒株所致。（圖／CFP）

《科技日報》報導，中國疾控中心披露數據顯示，XBB變異株感染比例從2月中旬的0.2%增長到4月下旬的74.4%，再到5月上旬的83.6%，持續上升。

此外，根據5月初公開的「關於二次感染調查」數據顯示，368名感染過新冠病毒的參與者中，104例再次感染，多名再次感染者接種過加強針，隨著新冠病毒持續變種並出現大量分支，「二陽」的情況逐漸增加，這也讓不少民眾認為，「打了疫苗也防不住感染」；「疫苗不管事兒了」。

對此，神州細胞集團董事長謝良志表示，國內外的原始毒株疫苗確實無法預防新變異株的感染，接種針對性更強的新一代疫苗則能誘導出足夠的、有效的抗體，「新冠病毒有它的特點，但不是異類，對的疫苗照樣能防住感染。」