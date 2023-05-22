3年前「越級打怪」選高雄市長　李眉蓁拚立委初選：不怕粉身碎骨

▲稱3年前選市長是「越級打怪」！李眉蓁投入立委初選要贏回來 。（圖／翻攝李眉蓁臉書）

記者賴文萱／高雄報導

國民黨左楠區立委初選競爭激烈，自21日開始，連續3天晚上6點到10點將進行電話民調。3年前「越級打怪」投入高雄市長補選失利的高雄市議員李眉蓁，這次也爭取立委提名。對於第一天民調，李坦言覺得「有些怪怪的地方」，今發文強調「不怕粉身碎骨，只怕壯志難酬」，呼籲選民接到電話請幫她回答：唯一支持李眉蓁。

李眉蓁發文表示，第一天民調結果非常緊繃，也有些怪怪的地方，讓人擔心不已。她也特別製作一支「固票影片」，內容為2022市長補選時最後一夜，她和韓國瑜不顧滂沱大雨站在舞台上的畫面，表明自己努力奮戰的決心和隱憂。

李眉蓁說，3年前在韓國瑜市長被迫離開高雄，國民黨情勢最難的時刻，自己擔下一切，記得市長補選的選前之夜，韓市長特地前來支援，大雨中和她一起站台，強調「那時的我不怕粉身碎骨，但現在的我卻怕壯志難酬，提前出局。」

今天是民調第2天，李眉蓁呼籲選民，晚上6點到10點，請大家像三年前雨中守護她一樣，幫她顧電話，接到電話也請幫她回答：我唯一支持李眉蓁。

她提醒，麻煩耐心回答到最後，提前掛斷或回答不清楚會成為無效民調，昨天就因為許多支持者提前掛電話，損失了很多通民調，請選民務必幫忙。