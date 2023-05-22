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何博文批政績割呂孫綾稻尾　洪孟楷反酸「秀下限」

▲▼何博文舉行「罷免了韓國瑜，又來了侯友宜！侯友宜欠新北市民一個道歉」記者會 趙天麟 王定宇等。（圖／記者屠惠剛攝）

▲何博文（右）參選立委，挑戰洪孟楷連任之路。（資料照／記者屠惠剛攝）

記者呂晏慈／台北報導

2024立委選戰開打，湧言會的民進黨立委參選人何博文22日舉行記者會，質疑對手國民黨立委洪孟楷「問政成績撲克牌」收割民進黨前立委呂孫綾的政績，昔日反對前瞻建設，但又將前瞻建設列入；對此，洪孟楷反嗆，這種不監督政府、只針對在野的競選手法已經徹底秀下限。

民進黨立委王定宇、趙天麟、林楚茵與何博文等人今天共同舉行記者會。王定宇酸說，立委為地方爭取建設，沒有問題，但是應該要呈現事實，感謝真的應該感謝的人，洪孟楷的撲克牌列出共同監督爭取淡江大橋、案照進度施工，但是2018年10月國發會通過審議，2018年11月行政院核定、公路總局跟廠商簽約，2018年請問洪孟楷人在哪裡？連立委都不是，怎麼可以完全抹煞了呂孫綾立委任內爭取到了，怎麼好意思列在政績鋪克牌？不是你的何必割稻尾？

何博文會中發表3項政見：第一，北海岸要迎向非核家園，將爭取台電核能後端營運基金4200億，包括核能處理、挹注公共建設、交通建設，發展更多無煙囪工業作為觀光發展財源；第二，改善交通三隻箭，淡北快速道路要趕快動工，並將全力爭取開闢芝投公路、泰山興建閘道，以及興建林口、八里輕軌；第三，會積極爭取興建海洋保育水族館，以及爭取台北港投資興建免稅購物中心，發展新北演唱會經濟，興建大型場館。

不過，洪孟楷反嗆說，何博文這種不監督政府、只針對在野的競選手法已經徹底秀下限，綠營連民代也不會當，「政績問政撲克牌」不僅是他過去3年來一步一腳印，在中央與地方問政打拚的成績單，更是敢監督、拚建設的最好證明。

洪孟楷表示，現在中央是民進黨執政，過去民進黨為了卡侯所以卡新北，已經對新北市民不公平，很多重大公共建設懸而未決，包括淡北道路延宕兩年多才核定，不僅阻礙了淡水民眾一條救命的道路，現在更要負擔物價上漲而暴增的20億預算，民進黨中央真的虧待新北鄉親很多，建議何博文直接喊話中央。

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