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政治 政治焦點 國會直播 專題報導

陳歐珀要退選戰清白　賴士葆：im.b詐騙案還有幫兇

▲▼陳歐珀記者會 說明退選相關。（圖／記者屠惠剛攝）

▲民進黨立委陳歐珀22日說明退選。（圖／記者屠惠剛攝）

記者皮心瑀／台北報導

民進黨立委陳歐珀因捲入「不動產借貸媒合平台im.B」詐騙爭議，宣布退出2024不競選連任，強調這是他捍衛清白的開始。國民黨立委賴士葆指出，陳歐珀此舉看似要縮小打擊面，以免像粽子一樣拉出更多人，但這起案件有5千名民眾受害，與曾國緯交往互動的官員、民代和司法檢調都是整個事件的幫兇。

賴士葆說，陳歐珀要戰清白，而在不久之前前新竹市長林智堅也講過同樣的話，不同的是當時總統蔡英文以黨主席身分要全民進黨力挺林智堅捍衛清白，這次蔡英文不敢再說話。陳歐珀應該是承受極大的壓力之下不得不然，退出選舉是怕像粽子一樣拉出更多人，因為很多綠營的院長、市長、民代都是曾國緯的座上賓。

賴士葆表示，回顧民進黨台北市黨部前評委趙映光之子趙介佑，也是幫派分子，涉嫌販毒、詐騙、討債、擄人私刑等惡貫滿盈，還能嗆聲警局，究其原因就是背後綠營的政治力撐腰。這次im.B借貸媒合平台打著科技金融理財的幌子，透過政商名流的包裝連結，太多無辜投資者受害了。

賴士葆批評，一個通緝犯可以如此高調和不避諱地多次出席公開投資說明會，與政商名流頻繁互動出入招待所和高級餐廳，投資贊助政治人物建立人脈網絡，與政商名流共同出席關懷弱勢的慈善公益活動包裝人設，實際上從事的是雞鳴狗盜金融詐欺，一幀幀與政商名流的合照成為招商的誘導洗腦工具。

賴士葆認為，檢察官傳拘曾國緯不到之後發布通緝，可悲司法當有作為卻怠惰沒有作為，讓歹徒如縱虎歸山貽禍社會，如果司法檢調能更盡一份心力，不會有5千名民眾受害。所以要論im.B詐騙案，與曾國緯交往互動的官員、民代和司法檢調都是整個事件的幫兇。

檢警偵辦「不動產借貸媒合平台im.B」吸金詐騙25億元案，陳歐珀遭時代力量前立委黃國昌爆料，在2020年競選期間，免費使用im.B詐騙集團旗下在羅東精華區辦公大樓當服務處，連保母車也是登記在詐騙集團旗下。而除了陳歐珀外，還傳出行政院前政務顧問陳振坤名下的豪宅收藏主嫌曾國緯收藏的大量名牌包、高級洋酒，國民黨也指行政院副院長鄭文燦、台南市長黃偉哲、總統府秘書長林佳龍與詐騙集團有關聯。

對此，行政院長陳建仁說，不必誤傳相關信息，將本著勿枉勿縱的原則，尊重司法的處理和審判。

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