快訊／批侯友宜同框「判10年涉貪議員」　賴清德發言人：好意思？

記者呂晏慈／台北報導

國民黨總統參選人侯友宜22日批評，民進黨宣稱要反黑金與反貪腐，但黑金越打越多，貪腐愈掛鉤愈深，甚至還傳出政治人物與詐騙集團有所來往，令人痛心。對此，民進黨總統參選人賴清德競辦發言人陳世凱，出示侯友宜與涉收賄一審遭重判10年的新北市議員周勝考的合影回嗆，「侯友宜嘴巴說反黑金，但他的行動是什麼？好意思說他反黑金？」

▲賴清德競選辦公室發言人陳世凱出示新聞畫面。（圖／記者呂晏慈攝）

陳世凱今天下午接受媒體聯訪批評，賴清德接任黨主席後，在民進黨內推動反黑金改革，社會都有看到，大家都知道，賴清德不是只有嘴巴說反黑金，賴清德在行動上也是反黑金的，反倒想要請問，侯友宜嘴巴說反黑金，但他的行動是什麼？今天最諷刺的畫面是，侯友宜說反黑金這句話的同時，後面站的是收賄被判刑10年的周勝考，而且周勝考在選舉的時候，侯友宜全力支持，侯友宜支持收賄被判10年的周勝考當選，好意思說他反黑金？

▲侯友宜今天參加板橋溪北公園地下停車場開工動土典禮時，周勝考同框受訪。（圖／記者許靖騏攝）

陳世凱進一步指出，請問一下，侯友宜認為前立委顏寬恒是清白的嗎？認為宜蘭縣長林姿妙是清白的嗎？ 如果是清白的，請侯友宜幫他們背書，如果是清白的，請侯友宜說清楚、講明白，如果要反黑金，侯友宜必須對這個畫面做出負責任的態度，不要只有講一套，做是做另外一套。

陳世凱提醒，侯友宜還要面對一個問題：國民黨主席朱立倫所說的「中南部的牛鬼蛇神」。他說，選舉的時候，侯友宜不用去面對這些「牛鬼蛇神」嗎？侯友宜要講黑金的同時，請好好面對，黨內是透過黑箱的過程來提名的，黑箱過程都還沒有講清楚，侯友宜還說反黑金？社會能夠接受嗎？

至於國民黨議員徐巧芯再度貼出賴清德與前中執委郭再欽同桌吃飯合照，質疑「賴清德說謊？不認識郭再欽都是假的？」陳世凱回應，他不記得賴清德有說過自己不認識郭再欽，如果要看圖說故事的話，他先請問，國民黨市長蔣萬安跟im.B詐騙案嫌疑人陳正修搭肩合影，是什麼樣的關係？桃園市長張善政跟陳正修合照，又是什麼關係？國民黨應該先講清楚，蔣萬安、張善政應該先出面講清楚，如果看照片說故事，那請問這兩張照片的故事又是什麼？要不要請侯友宜也出來幫他們講清楚？如果可以講清楚，社會對於國民黨的疑慮應該才會少一點。

陳世凱補充，如果要看圖說故事，所有政治人物都一樣，跟很多的人拍照，呼籲外界不要看圖說故事。他呼籲，選舉還是要聚焦在候選人本身對國政的熟悉度，尤其是在台灣面對新的國際情勢下，候選人對於外交和兩岸的處理能力，這部分是侯友宜與其他總統參選人必須面對的，整天在那邊扯一些小東西，未來的總統管的事不一定是這些，更重要的是要定位好國家的未來，這才是重點啊。

▲賴清德競選辦公室發言人陳世凱出示照片。（圖／記者呂晏慈攝）