披五星旗選手發聲了！開嗆台獨裁「沒言論自由」：真的成為鬼島了

▲李東憲穿「TPE」服裝又高舉五星旗。（圖／翻攝自微博）

記者閔文昱／綜合報導

台灣跆拳道選手李東憲日前在南韓「亞太壯年運動會」拿下銅牌，並於頒獎台上高舉五星旗，引發議論。對此，李東憲接受中國媒體採訪時表示，事件發生後，台灣政府對他發起群起圍剿，導致許多網友到他的臉書惡意攻擊，不僅讓世界看到「台灣是個獨裁的地方」，也讓他感嘆「這個地方還有什麼好待的？真的成為一個鬼島了。」

陸媒《海峽導報》釋出一段專訪李東憲的影片，李東憲被問及「如何看待高舉五星旗後民進黨群起圍攻？」時表示，台灣政府聲稱台灣有「民主自由」、「行為自由」等各種方面自由，但當他們在敘述這個論點時，「台灣島內他真的有言論自由嗎？他同意有反對的聲音在嗎？如果他同意的話，他應該不能去阻止我們這種小老百姓發言或做這個事情。」

李東憲表示，若今天他舉的是韓國、日本或美國國旗，「他們是不是給我拍（鼓）掌？」就因為自己舉的是台灣政府不喜歡的國旗，台灣政府就藉此發難、群起圍剿，也讓全世界看到，「台灣其實就是一個獨裁的地方，不允許有異己的聲音，不允許老百姓去遵從自己內心的想法，去做自己想做的事情。」

李東憲認為，台灣政府是如此，「那這個地方有什麼好待的？就像台灣老百姓自己講的，這真的就成為一個鬼島。」他感嘆，台灣政府在事情發生後開始「查水表」，讓許多網軍到他的臉書攻擊，甚至過去打壓他的跆拳道教練，開始各種抹黑造謠，讓他覺得很沒有意義。

▲李東憲接受陸媒專訪。（圖／翻攝自海峽導報）

李東憲最後也強調，自己的立場是堅定的，他做兩岸工作、為了兩岸的體育做的一些事情，都是有目共睹的，「我們的初心還是在於兩岸的和平」。

據了解，李東憲雖出生台南，但長期在中國大陸工作，並在去年7月1日加入共產黨，鮮少回到台灣，且類似行徑也不是第一次。2017年，李東憲在馬來西亞的世界俱樂部跆拳道組織大賽拿下品勢銅牌，同樣拿著五星旗上台領獎。

體育署20日聲明回應，李東憲以個人名義報名參加，非我國家代表隊選手，也與中華民國跆拳道協會無關。儘管TPE版權是屬於中華奧會，但若用於比賽場合，一般而言不會進行管制或限制。