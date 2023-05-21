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台灣選手李東憲「刻意穿TPE」高舉五星旗　遭爆成立促統團體

▲▼台灣選手李東憲「刻意穿TPE」高舉五星旗。（圖／翻攝自微博）

▲黃捷批評，李東憲「刻意穿TPE」高舉五星旗，是統戰樣板。（圖／翻攝自微博，下同）

記者柯沛辰／綜合報導

出生台南的跆拳道選手李東憲在南韓亞太壯年運動會奪下銅牌，卻在頒獎台高舉中國五星旗。高雄市議員黃捷批評，李東憲長期在中國工作、加入共產黨，自行報名參賽，不代表台灣，卻刻意穿上繡有「TPE」的跆拳道服，是中國統戰手法。立委王定宇指出，李東憲在台成立統戰團體，以體育之名幫中共統戰，國安單位應徹查資金來源。

2023年亞太壯年運動會12日至20日在南韓全羅北道登場。不過，陸媒報導指出，台灣跆拳道選手李東憲在韓國比賽獲獎後，在頒獎台上高舉五星旗，迅即引發微博網友振奮。

▲▼台灣選手李東憲「刻意穿TPE」高舉五星旗。（圖／翻攝自微博）

對此，我體育署20日聲明回應，李東憲以個人名義報名參加，非我國家代表隊選手，也與中華民國跆拳道協會無關。儘管TPE版權是屬於中華奧會，但若用於比賽場合，一般而言不會進行管制或限制。

事實上，李東憲雖出生台南，但長期在中國大陸工作，並在去年7月1日加入共產黨，鮮少回到台灣，且類似行徑也不是第一次。2017年，李東憲在馬來西亞的世界俱樂部跆拳道組織大賽拿下品勢銅牌，同樣拿著五星旗上台領獎。

民進黨立委王定宇20日進一步指出，李東憲在台灣有成立一個統戰體育團體，以體育之名幫中共統戰，國安單位應查明背後資金來源，是否收受中共黨政軍相關指令。

王定宇批評，台灣是一個自由的國家，「你（李東憲）認同中共、五星旗，我們沒有攔著你，你也長期住在那裡，你要代表它（中國）比賽、拿它的國旗，結果身上繡著象徵台灣的符號，手上拿著五星旗，我將要求體育署及相關單位查明這位選手有沒有拿到台灣的補助，連一毛都不該給他。」

高雄市議員黃捷指出，李東憲自行報名比賽，卻未經任何選拔，就刻意在國際比賽場合穿「TPE」衣服、高舉五星旗，再由中國媒體發布新聞，試圖混淆台灣人民，「這種吸收特定台灣人當成統戰樣板的操作，只會層出不窮。我們更要提高警覺，對於各種統戰手法小心謹慎。」

▲▼台灣選手李東憲「刻意穿TPE」高舉五星旗。（圖／翻攝自微博）

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