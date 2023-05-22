5億高中生墜亡　鄰居驚：夢到被蛇追「斷三截」！拜請土地公開示

▲5億高中生的阿公是親爸，阿嬤還親眼看到「公媳亂倫」（圖／突發中心翻攝）



記者曾羿翔／綜合報導



台中近日發生5億賴姓高中生與夏姓男子結婚後，從10樓離奇墜樓命案。整起案件疑點重重，引發社會關注，賴姓高中生母親21日前往殯儀館，看見愛兒冰冷遺體後放聲痛哭「把我小孩還給我，我只有這個小孩。」據了解，居住在夏男家樓下的住戶透露，在事發前都沒聽到爭吵聲，但之後便連續夢到「被蛇追」，其中一隻還斷成三截，奇異的夢他讓覺得有異。

根據《三立新聞網》報導，得知樓上發生墜樓事件的鄰居表示，他有聽到「砰」一聲，然後就連續夢到被蛇追，其中一隻甚至還斷成三截，讓他直覺有異，馬上前往常去的土地公廟拜拜請求指示，後來得知是土地公託「聖夢」，讓他決定要將知道的過程向檢警說明，除了自己能較安心外，也期望能對墜樓案釐清有幫助。

▲賴母今日委請法醫高大成再次對兒子進行相驗，崩潰淚崩。（圖／記者許權毅攝）



針對整起離奇命案，賴母質疑兒子是遭到謀財害命，有地政士背景的夏男父親21日也首度打破沉默，透過簡訊發表53字聲明，「謝謝關心，我們一切都配合檢方，釐清事實與問題，至於外界有些猜測，不管有沒有錯誤，因為已經進入司法調查，目前不便回覆。謝謝。」

業界人士表示，此命案曝光之後，夏男父親隨即退出地政士相關群組，原本大家還在討論是誰，但夏父的行為顯然是欲蓋彌彰。夏父主要的業務為土地仲介買賣，由於這幾年房地產業蓬勃，夏父成交好幾筆買賣，中部一些大公司都有他經手的痕跡。夏父平時善於交際應酬，常在聚會中高談闊論，為培養兒子，他開始帶著兒子出席房產業的各個聚會，但兒子感覺才情沒有父親好，外型一表人才、白白淨淨，不過口才沒有父親優秀，與其他人也較少互動。

▲賴姓高中生才剛登記結婚，不到2小時就墜樓身亡。（圖／記者游瓊華翻攝、律師提供）



法醫高大成21日前往墜樓現場勘查，同時提出了許多疑點，懷疑案情不單純。對此，台中地檢署回應，對於家屬、相關人員在訴訟程序外的言論、作為給予尊重，但希望不要憑主觀臆測來推論犯罪情節，還給司法純淨的辦案空間。



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