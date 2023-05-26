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5億高中生之母淪人球原因曝　2度遭註銷身分證…都是因為亂倫通姦

▲5億高中生墜樓案，賴母今現身地檢署應訊，律師曝，提9項證據請檢方調查。（圖／記者白珈陽攝，下同）

▲5億高中生墜樓案，賴母今現身地檢署應訊，律師曝，提9項證據請檢方調查。（圖／記者白珈陽攝，下同）

▲賴家人說明，賴母(圖左)之所以沒有身分證，都是因為通姦被註銷。（圖／記者白珈陽攝）

記者游瓊華、劉人豪／台中報導

台中18歲賴姓高中獲贈5億房地產，卻在登記結婚後墜樓身亡，引發各界關注，而賴男的母親無國籍滯台12年的事情也隨之曝光，賴家人今（26）日發出聲明還原家族恩怨始末，也提及賴母之所以無國籍成為人球，都是因為亂倫通姦，才被註銷身分證。

賴家人的聲明指出，賴母親原為大陸地區人民，以其台灣地區之配偶(即賴家二兒子)於2008年2月間死亡，須在台灣地區照顧未成年之親生子女(即賴姓高中生)為由，依兩岸關係條例，於民國2008年8月第一次拿到身分證，但因賴姓高中生非賴姓高中生母親與配偶所生，即與賴家二兒子確認無親子關係後，於民國2008年10月依行政法規定，註銷其戶籍及中華民國護照。

▲▼5億高中生家庭關係相當複雜。（圖／記者陳詩璧製表）

▲5億高中生家庭關係相當複雜。（圖／記者陳詩璧製表）

當第一次身份證被註銷後，賴姓阿公辦理認養賴姓高中生，而賴姓高中生母親同樣以條例規定，以須在台灣照顧未成年之親生子女為由，申請定居，進而再次申請到身分證。賴家阿嬤不服，申請復查，賴姓高中生母親被內政部以同樣理由，於民國2011年3月再次被撤銷戶籍登記。 之後就一直只能以撫養幼兒的名義居留在台灣。

據了解，賴母的身分證在2011年遭註銷後，她提出行政訴訟，被最高行政法院裁定駁回確定，因此變成無國籍人士，滯台至今。移民署官員透露，賴母的狀況和一般的逃逸外籍移工不一樣，移工有國籍，強制收容之後就可以遣送出境，但賴母已經註銷原戶籍，就算強制收容再遣送出境，大陸方面也不一定會收，到時恐怕又得原機返台。

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