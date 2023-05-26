賴家人不忍了！千字文質疑賴母要2000萬、自願變人球　律師回應了

▲賴母質疑兒子墜樓死亡案件不單純，日前在律師、議員的陪同下召開記者會。（圖／資料照片）



記者游瓊華／台中報導

全台關注、擁有5億身價的賴姓高中生與夏姓地政士助理登記同婚2小時後墜樓身亡案，賴生墜樓原因尚未釐清。賴家除了賴母之外完全神隱，不對外發表意見，但今天死者賴生4位同父異母兄弟姊妹向媒體投書，痛批賴母與公公亂倫通姦，把全家人趕出去，賴嬤為家庭和諧，希望賴母返回中國，但賴母卻獅子大開口要2000萬元，讓全家人多年來在水深火熱中渡過。對此，賴母委任律師許哲維隨後也發出兩點聲明，強調「過去的就留在過去！」

許哲維強調，整起事情造成賴家人的困擾，並非本意，請賴家人體諒，重申要釐清的重點是在加害者夏姓父子，賴母及賴小弟都是受害人，這時出面檢討受害人恐不妥適，過去的紛爭就留在過去。第二、有關於賴母國籍問題，正委任專業移民律師處理，目前來看，依據行政法上的信賴保護原則，賴母在台灣生活10多年，期間都扮演好母親腳色，也認同中華民國台灣，並未認同中華人民共和國，依當事人意願及信賴保護原則，將向移民署申請恢復中國民國戶籍。

自從5月19日賴母出面控訴，愛子遭到夏姓地政士助理謀財害命後，被翻出該家庭複雜關係，讓全台網友看傻眼，期間除了賴母之外，賴家人沒人出面受訪。

今天賴家人(死者賴生的兄弟姊妹)聯手向媒體投書，發出長達2361字的聲明，完整還原賴家三代間的家族恩怨，並提及賴母之所以沒有台灣身分係因與公公通姦被註銷身分，更爆料賴嬤(賴父的元配)為了家庭和諧，曾與賴母商量，給她一筆錢請她回中國，但賴母卻開口要2000萬，也懷疑賴母在兩次被撤銷台灣身份證時，故意不申請回復中華人民共和國的國籍的心態，更直言賴母變人球確實是自己故意造成的，也反問，若說賴母的處境叫做「可憐」，那麼請問，賴家阿嬤的處境又該用什麼來形容？