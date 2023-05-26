賴家子女不忍了！控阿公財產藏智障兒名下　偷送5億給高中生　

▲賴姓一家人今天發表聲明，讓整個家族數十年的恩怨浮出檯面。（圖／記者許權毅攝）

記者游瓊華、劉人豪／台中報導

台中市5億身價的18歲賴姓男高三生，日前與26歲夏姓男地政士助理登記結婚後2小時，離奇墜樓身亡，全案目前仍疑點重重，而賴母無國籍滯台12年一事曝光後，賴母律師團表示幫她申請身分證，對此，賴家子女相當不滿，發聲明還原家族恩怨，並指出5億原本是在高中生智障父親名下，但賴姓阿公用監護人的名義管理，後來賴家子女想要討回時，賴姓阿公找了賴父前妻出面，導致這些財產要不回來。

賴家所發的聲明指出，賴家財產是賴家阿嬤陪著賴姓阿公辛苦三十幾年，一點一滴打拼出來的，理應一半財產屬於賴家阿嬤的！那為何數十筆賴家二兒子名下不動產，賴家阿嬤沒得到任何一筆？而全數到了賴姓高中生身上？ 全因賴姓高中生的五億財產均為不當贈與！賴家財產在很早以前，賴姓阿公就多數登記在賴家二兒子名下，因為二兒子是中度智障，無處理財產之能力，所以都由身為監護人的賴姓阿公管理。

▲5億高中生家庭關係相當複雜。（圖／記者陳詩璧製表）

當時，賴家一家人被趕出去後，因賴家二兒子的監護權在賴姓阿公身上，所以無法帶走。後因賴家阿嬤發現賴姓阿公把二兒子的財產贈與給賴姓高中生後，以賴姓阿公身為二兒子的監護人，卻做出損壞受監護人利益為由，上法院告爭取監護人官司，結果成功爭取到二兒子的監護權，把賴家二兒子接過來同住。

但因二兒子不久即肝癌逝世，賴家阿嬤即以二兒子女兒監護人的身份，打官司要討回賴家阿公不當贈與給賴姓高中生的財產。誰知賴姓阿公找到二兒子的前妻（即二兒子女兒之生母），出來主張孫女不該告阿公，並撤銷訴訟，導致那些不當贈與要不回來。