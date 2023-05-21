快訊／選會長政見涉性別歧視這下慘了　台大經濟系將懲處

▲台大經濟系選舉政見惹議。（圖／記者許敏溶攝）

記者楊惠琪／台北報導

台大經濟系系學會昨公布112學年度正副會長選舉公報，其中一組陳姓和謝姓搭檔的候選人，提出充滿歧視性政見，引發網友砲轟。台大經濟系今（21日）發布聲明，該候選人多項政見已有違反人權價值及性別平等相關法令之虞，本系第一時間已通報台大性平委員會，將依性平會調查結果及國立台灣大學學生個人獎懲辦法辦理，並將啟動輔導機制。

台大經濟系系學會昨公布112學年度正副會長選舉公報，其中一組陳姓和謝姓搭檔的候選人，提出充滿歧視性政見，包括「LGBTQ與狗不得在會中辦打傳說對決」、「A罩杯以下女生國防必修2學分」、「ㄐㄐ10公分以下要上家政課」等。兩位候選人今天稍早公開道歉，表示對各族群以及社會大眾表達最深的歉意，強調對特定族群並無惡意，也沒有任何私人仇恨，也將停止一切競選活動。

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但台大經濟系稍早聲明，台大經濟系堅持人權及性別平等。維護言論自由的同時，也不應違反法律規範與人權價值；其中多點已有違反人權價值及性別平等相關法令之虞。本系第一時間已通報台大性平委員會，後續行政程序，將依性平會調查結果及國立台灣大學學生個人獎懲辦法辦理。本系亦將啟動輔導機制。

台大經濟系強調，教育的目的，是幫助我們成為一個「完整」的人，自由是完整的一部分，但不是全部。學生自治是學生參與公共討論的重要場域，後續本系也將持續教育及輔導，協助學生建立一個平等與相互尊重的公共討論空間。





▲台大經濟系聲明（圖／翻攝台大經濟系）