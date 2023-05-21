警抽打超商浩克惹議　鄭運鵬：合法武力只要失控「受害都是國人」

▲桃園中壢朱姓壯男20日在超商失控大鬧宛如「浩克」。（圖／記者沈繼昌翻攝）

記者江采蓁／綜合報導

桃園市中壢區長沙路一處便利商店於20日早晨發生一起意外事件，有名朱姓男子在超商失控大鬧，宛如「浩克」一般發狂，員警到場後還被攻擊，但在朱男放棄反抗時，員警卻上前持警棍抽打12下，引來批評執法過當。對此，民進黨立委鄭運鵬21日也在臉書分析從這起事件能學到的三個道理，強調合法的政府武力只要一個失控，受害的都是國人。

鄭運鵬表示，超商事件過了一天，大家應該可以冷靜分析三個階段。他提到，第一，犯法的是健身男沒錯，執勤員警在當下進行處置得宜，即使員警使用武力，法律規範和國人情感也不會責備；第二，他強調，犯法的健身男已經制伏之後，員警再使用武力就是不當，不論是情緒或者其它原因，這就是執法人員必須的節制和訓練，「失控就是過當，過當就必須處分」，否則合法的政府武力只要一個失控，受害的都是國人，事後國賠損失的也是納稅人。

鄭運鵬最後指出，第三，健身男應該得到制裁，過當員警也應該接受處分，這是保護國人，也是保護員警。

針對這起事件後續懲處，中壢警分局表示，該員警執行職務過當行為核予記過2次，所長記過1次，分局長申誡2次處分並追究相關考核監督不周責任。