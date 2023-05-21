超商浩克「火拳連擊」最新畫面曝！專挑臉頸攻擊　警輕微腦震盪

記者沈繼昌、黃資真／桃園報導

桃園中壢朱姓壯男20日在超商失控大鬧宛如「浩克」，甚至毆傷到場勸阻的2名員警，引發網路軒然大波。另有1段超商監視器畫面，朱男不僅左右開弓，來回痛毆2名員警，員警根本守不住朱男凶狠攻勢。

▲朱姓男子在超商失控大鬧宛如「浩克」。（圖／記者沈繼昌翻攝，下同）

15秒的監視器影片中可以看見，朱男一言不合就開揍身穿螢光服的員警，逼得員警頻頻後退，揍了十幾拳後，轉身再用右手往另名員警頭部連續揮拳。

螢光服員警連忙上前試圖反擊，才揮了一拳，又被爆走的朱男「左右開弓」打出畫面外，另1人趨前時，見朱男又要開揍，立刻退到貨架旁，而朱男突然躍起，展臂握拳大吼，做出宛如浩克的姿勢。

後續則有其他影片流出，朱男終於被制伏、坐在超商外冷靜時，穿螢光服員警持警棍朝朱男狂揮12下，朱男被打得捲曲在地，不斷哀號「好痛」，大批網友認為員警已經執法過當。

▲2名員警臉頸遭刮傷，還有輕微腦震盪的現象。



中壢分局回應，員警除了臉頸遭刮傷外，還有輕微腦震盪的情況，由於朱男經制伏後仍持續咆哮出言挑釁員警，現場員警情緒失控致過度使用強制力，案經決議後，有關員警究責部分除依法送辦外，另追究相關行政責任，該員警執行職務過當行為核予記過2次，所長記過1次，分局長申誡2次處分，並追究相關考核監督不周人員責任。