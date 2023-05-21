警棍連抽12下執法過當！他「逆風提2點」搖頭嘆：律師都傻了

記者施怡妏／綜合報導

桃園朱姓男子在超商失控大鬧，宛如「浩克」一般發狂，員警到場後還被攻擊，但在朱男放棄反抗時，員警卻上前持警棍抽打12下，引來批評執法過當，但有網友指出，浩克襲警後就坐在店門口，沒有明顯的投降動作，若浩克趁空檔爆打警員怎麼辦？認為整件事是動態不可分割，直呼「那些律師真的是讀書讀傻了」。

有網友在PTT發文，看完影片從時間軸分析，第一波打鬥攻擊時，警察遭遇攻擊，完全有理由使用警械，「因為浩克的雙手能對警察造成致命的威脅」，警察有掏槍動作，也代表有使用警械的打算；第二波打頭時，浩克還沒有上銬，「浩克襲警打完一波之後坐在店門口，也沒有明顯的投降動作」。

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▲原PO提出不一樣的看法。（圖／翻攝自PTT）



他認為，這時警察該做的是，「掏槍後從遠處指示浩克服從指令，趴下後雙手（放）後背，並由另一名員警完成逮捕行動」，因為前面使用辣椒水、徒手、警棍，三者皆無法對浩克進行有效壓制。

他提到，「整體事件動態進行中，是動態不可分割的，不是你前一秒打人，下一秒坐下來就不能使用武力耶」，警力一放鬆，對方直接趁空檔攻擊怎麼辦？「我也是讀法律的，（但）那些律師真的是讀書讀傻了」。

▲浩克遭警棍抽打12下滿臉血。（圖／翻攝自爆廢公社二館）

至於為什麼警察不會應對？他表示，現實中遇到這種事，很難冷靜處理，「就算這是警察的職業，也不代表警察會常常碰到這種場面，給他練習怎麼處理」，警察刑法上絕對是有錯，但這件事真正的問題出在警校跟培訓，還有現行的警務，「浩克應該打國賠訴訟，警察應該主張警政署訓練不足負責賠償，刑事方面警察傷害既遂或重傷害未遂，但應該減刑」。