警棍抽打12下到滿臉血！律師批：2警察犯的罪比超商浩克更重

記者朱祖儀／綜合報導

桃園中壢朱姓壯男20日在超商失控大鬧，員警制伏遭疑執法過當，引發外界討論。對此，網路紅人「楊律師」指出，當時超商浩克已經停止犯罪行為，但員警仍對其用警棍抽打，已經涉及犯罪行為，另一名員警在一旁觀看也同樣犯罪，「2個警察都成立犯罪，而且是比猛男所犯更重的罪」。

▲「超商浩克」在超商內失控。（圖／記者沈繼昌翻攝）

朱男20日上午在超商裡失控砸東西，即使2名員警到場壓制也無力招架，朱男仗著體格優勢，對著員警揮拳施暴，其中一名員警被打到腦震盪，大鬧畫面被網友封為「台版浩克」。但後續朱男在超商外坐下來，仍遭員警抽打12下至爆血，不少人看到畫面後質疑執法過當。

對此，楊律師在臉書發文表示，拿警棍打人的員警已經構成刑法第277條傷害罪，並應依刑法第134條加重其刑，另構成刑法第126條凌虐人犯罪。他指出即使「超商浩克」在店內犯下毀損罪、傷害罪、妨害公務罪，但當時他坐在店外已經停止犯罪，並沒有任何不法侵害或緊急危難，因此警方拿出警棍毆打，不符合正當防衛或緊急避難或其他依警察法令之行為。

楊律師也指出，另一名員警在旁邊觀看，也可能構成傷害罪及凌虐人犯罪的不作為犯，「警察容忍壞人打人=警察親自打人」。他指出即使該行為不構成不作為犯，若是對方胸前的密錄器影片消失，也可能另涉及刑法第165條湮滅證據罪，「講白一點，2個警察都成立犯罪，而且是比猛男所犯更重的罪」。

▲楊律師認為，2名員警犯了比猛男更重的罪。（圖／翻攝自記者爆料網）

針對外界質疑，中壢派出所也做出回應，指出朱男經制伏後仍持續咆哮出言挑釁員警，現場員警一時情緒失控致過度使用強制力，除依法送辦，也將追究行政責任，記過2次。另外，所長記過1次，分局長申誡2次處分，並追究相關考核監督不周責任。