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冠軍調酒師走歹路！網路賣熱門相機詐騙　狠撈近百萬下場慘

▲林男曾獲台港澳調酒師大賽冠軍。（圖／記者白珈陽翻攝）

記者白珈陽／台中報導

桃園市林姓男子是調酒師，曾獲台港澳調酒比賽冠軍，但他不以自己專業技能謀生，卻在網路上做起詐騙勾當。林男在網路社群佯稱販售各類高價相機及鏡頭，待雙方談妥價格，買家匯款後卻遲遲收不到商品，才驚覺遭到詐騙；警方近日持票將林男逮捕到案，查出有21人受害，不法所得將近百萬，訊後依詐欺罪嫌移送桃園地檢署偵辦。

台中市刑大偵八隊破獲這起詐欺案，警方調查，29歲林姓男子，曾於2018年榮獲台、港、澳調酒師比賽冠軍，林男從去年6、7月開始，做起無本生意，專挑熱門款式的相機、鏡頭，並從官網商品照截圖，將其圖片張貼到網路社群，佯稱可出售買家指定商品，但其實林男手上根本就沒有貨品可出貨。

▲▼ 。（圖／記者白珈陽翻攝）

▲▼林男在網路社群佯稱販售相機、鏡頭。（圖／記者白珈陽翻攝）

▲▼ 。（圖／記者白珈陽翻攝）

警方查出，林男提供給買家的匯款帳號，是從友人騙取而來，作為詐騙帳戶使用。因林男實際上並無商品可出貨，有些買家發覺遲未收到貨品，便要求林男退款，否則提告；林男為避免東窗事發，遂從友人帳戶撥出先前詐騙其他買家的贓款，將款項退還給揚言提告的買家。

雖買家順利收到退款，但仍因未收到商品而提告，導致林男友人的金融帳戶遭到警示凍結，整起案件才因此曝光。警方在去年底，持拘票及搜索票將林男逮捕到案，查出有21人受害，不法所得近百萬元，全案警詢後，依刑法詐欺罪嫌移送桃園地方檢察署偵辦，經地檢署向法院聲請羈押獲准，並經檢察官偵結起訴。

警方呼籲，網路購物雖然便利，但不肖人士可能利用網路匿名的特性，行使各類詐騙手法，造成無辜民眾財產損失，甚至帳戶遭警示凍結。透過非官方交易管道，例如Line、臉書、PTT私訊等，都必須提高警覺，以免吃虧上當，務必要特別審慎小心，避免受騙。另警方將持續強化查緝作為，保障民眾辛苦血汗錢，民眾如發現不法情事，請撥打報案電話110檢舉。
 

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