　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
政治 政治焦點 國會直播 專題報導

陳歐珀還原涉im.B風波始末　綠委嘆：他也是被詐騙的人之一

▲▼陳歐珀時事訪問。（圖／記者陳煥丞攝）

▲民進黨立委陳歐珀。（圖／記者陳煥丞攝）

記者杜冠霖／台北報導

前時代力量立委黃國昌爆料，im.B詐騙集團羅東大樓，原來是民進黨立委陳歐珀競選後援會與辦公室，更指出陳座車就登記在im.B旗下，引起非議。陳則數度出面喊冤，強調是自己識人不明、更急赴黨中央遞交自陳書解釋。對此，民進黨立委許智傑表示，陳歐珀也是被詐騙的人之一，他應該不知道這家公司在做詐騙；黨團幹事長鄭運鵬也說，陳自清動作明顯，相信他對自己操守有信心。

陳歐珀說，與「不動產借貸媒合平台im.B」主嫌曾國緯的認識往來，是因為曾國緯找他幫忙在立法院的活動，但他對於曾的交往對象並不清楚。至於和曾國緯互動如何？陳歐珀表示，第一次是中華民國橋藝協會跟他要舉辦一個出國參賽的公益活動，其他就很少，自己在宜蘭行程很滿，婚喪喜慶難免跟他碰面，曾去過他在五結的民宿，應該有2、3次，但沒有收過他的政治獻金。

陳歐珀表示，在整個過程中，他的對口都是陳先生。由於陳先生是自己長期的支持者，所以拒絕收取租金費用，對於該房產置於何人名下、陳先生是否有向屋主付費，他皆不知情。

對於是否認為自己也被詐騙？陳歐珀不諱言，這個世界詐騙行為太多，稍有不慎就會受騙，自己去年擔任司法委員會的召委，多次質詢、專案報告也召開不少記者會，不斷呼籲政府打詐，全民一起努力，但真的是不可不慎，自己會更堅定要求政府部門跟民間一起打詐，為了自清，自己也主動到案說明，希望他們盡快查明真相。

對於陳歐珀爭議，民進黨團幹事長鄭運鵬指出，陳歐珀今天會到中央黨部遞交廉政委員會的自陳書，可見得他對被質疑的事情有相當信心，廉政會還沒有立案他就先做說明，相信陳歐珀對自己操守有信心，尊重他向中央黨部自清作法。

民進黨立委許智傑表示，陳歐珀也是被詐騙的人之一，他跟公司的關係狀況不清楚，他應該也不知道這家公司在做詐騙，應該更進一步釐清真相再判斷。

面對黃國昌一連串的爆料，陳歐珀連兩天緊急澄清，今天更是正式出面道歉並說明原委。他表示，2020年因為選舉，有支持者成立羅東後援會，向經營物業管理的陳姓友人詢問適當地點，陳先生也對他本人競選表示支持，經其聯繫後表達可以提供羅東公正路455號供後援會使用，為節省競選開支，陳歐珀說，他就將原本的服務處與後援會短暫合併成為同一個地點，因此「本人在不知情的情況下，競選期間不慎接受這樣的贊助感到愧歉。願意捐出當時應繳的租金作為對詐欺受害人的補償。」

至於今日送交黨部的自陳書，陳歐珀解釋，主要是說明黃國昌所指在2020競選期間的羅東後援會、車輛使用狀況，其中也提到2020年5月，他的女兒、行政院政務顧問陳振坤的女兒，以及張淑芬女士3人合資買房，一個人出資1、2百萬、貸款2千多萬，目前房子正在出租，相關金流都可以證明並無不法。

星光雲LINE好友募集中！點我加入抽好禮

ET快訊
世衛大會將登場台灣未獲邀　國台辦：民進黨造成的
詐團群組驚見文大校花！　不起訴原因：每月零用錢60萬
快訊／豪雨特報擴大12縣市！　台南終於有參與感
5億高中男墜樓亡！家屬拋4疑點　控代書「假結婚真殺人騙遺產」
6年懸案破了！9歲女童失蹤　他看Netflix「4秒畫面」找
快訊／5億高中男關鍵死因曝！　結婚2證人路上隨機找的
NIKE限時打5折！　直接降2千元
陳歐珀還原涉im.B風波始末　綠委：他也是被詐騙的人之一

分享給朋友：

追蹤我們：

即時掌握政經新聞　快跳上ETtoday筋斗雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 政治最新 全站最新

侯友宜參選外界炒作藍白合　黃珊珊：應訴求人民信任而非分配

柯文哲競選小物太夯　上架開賣前竟出現仿冒品

出任柯文哲總幹事　黃珊珊：柯不是來消滅藍綠是找新的出路

內幕不斷！媒體人曝：朱立倫暗示郭台銘　「說服侯退選就提名郭」

陳歐珀還原涉im.B風波始末　綠委嘆：他也是被詐騙的人之一

蔡英文執政7週年施政民調曝光！　「為青年打造更好的國家」僅拿3.72分

列蔡英文執政7年「6缺+8大問題」　民眾黨團：別再虛擲台灣的未來

TVBS最新民調：侯友宜30%支持度領先　擊敗賴清德27%、柯文哲23%

立委推TDR修法惹爭議　成批踢踢熱門話題…網友：金管會害人坐牢

統一台灣是中國官方政策？吳釗燮點名馬斯克：除了錢還有種東西叫價值

滿滿一盒「棉花糖餅乾」　放門口酸咖啡廳：請你吃

咖啡廳道歉了！宣布已停業　負責人：求放過我家人朋友

開會竄蟑螂嚇瘋尖叫衝2樓　主管傻眼淡定「1腳解決」

Jennie、V巴黎街頭「牽手約會」　零偽裝被拍...韓網一片祝福！

越南籍女大生實習慘死！　尖角爆頭沒命「公司照營業」

男疑不滿湯罐要自行歸還　怒罵店員＋規定日文道歉

黃子佼曝1歲愛女驚人存款！　「刷卡買單」孟耿如母親節大餐

北京實測花現金

太會煮啦！奈國女名廚狂煮菜逾100小時 破世界紀錄

《小美人魚》音樂一下回憶湧現　海莉貝利美聲狂掉雞皮疙瘩

侯友宜參選外界炒作藍白合　黃珊珊：應訴求人民信任而非分配

柯文哲競選小物太夯　上架開賣前竟出現仿冒品

出任柯文哲總幹事　黃珊珊：柯不是來消滅藍綠是找新的出路

內幕不斷！媒體人曝：朱立倫暗示郭台銘　「說服侯退選就提名郭」

陳歐珀還原涉im.B風波始末　綠委嘆：他也是被詐騙的人之一

蔡英文執政7週年施政民調曝光！　「為青年打造更好的國家」僅拿3.72分

列蔡英文執政7年「6缺+8大問題」　民眾黨團：別再虛擲台灣的未來

TVBS最新民調：侯友宜30%支持度領先　擊敗賴清德27%、柯文哲23%

立委推TDR修法惹爭議　成批踢踢熱門話題…網友：金管會害人坐牢

統一台灣是中國官方政策？吳釗燮點名馬斯克：除了錢還有種東西叫價值

2周取締1460件罰不怕！屏東又傳「行人地獄」　男過馬路慘被撞

快訊／士檢書記官涉偷拍遭收押！不服提抗告　法院裁定60萬交保

曹佑寧終於圓夢做這件事！　曝和謝依霖「一摸之緣」：真的沒客氣

許基宏二軍復出陽春砲　中信4比0完封樂天

林右昌「年輕人買不起房是沒規劃」炸怒火　她轟：鬼扯

詐團「居家上班」群組驚見文大校花　不起訴原因：每月零用錢60萬

店家「線上點餐」他愣住　全場推爆！這1點超優：都幫算好了

世衛大會將登場台灣未獲邀　國台辦：民進黨造成的

4人同行1人免費！西門町平日商業套餐祭優惠　2人同行也有77折

跳脫魚缸爭自由！倒楣魚直接躍進「滾燙稀飯鍋」瞬間被煮熟

少女嘴唇乾裂1道小傷口　數天變蠕動巢穴夾出大量蛆蟲

政治熱門新聞

快訊／郭正亮宣布退出民進黨　172字聲明曝光

柯文哲競選總統口號曝光　「Keep Promise相信美好台灣」

陳玉珍發聲了！傳郭台銘以為將獲徵召　她預告：明天立法院說明

快訊／陳歐珀鞠躬道歉　「我識人不明但絕無跟im.B詐騙集團掛勾」

快訊／搶在民進黨開鍘前！郭正亮宣布退黨　「君子絕交不口出惡言」

郭正亮退黨　民進黨斥發言「一再詆毀本黨」：依程序處理

館長自辦總統大選「柯文哲得票84%」

TVBS民調：侯友宜30%支持度領先　擊敗賴柯

郭侯之戰劇本早就定好？　他點關鍵：郭台銘成幫忙拖時間的工具人

黃士修：藍營民調作弊吃郭台銘夠夠

快訊／三讀通過！防柬埔寨豬仔案重演　誘拐「豬仔」未遂最重判7年

竹北天坑偷灌漿罰18萬　楊文科曝原因

幕後／誰是朱立倫口中「牛鬼蛇神」？　黨內還原郭台銘爆氣始末

綠委認房價跌幅不符期待　曝數據「下跌才開始、預期會跌好幾年！」

更多熱門

相關新聞

台南藍軍轟民進黨配合財團荼毒百姓

台南藍軍轟民進黨配合財團荼毒百姓

台南市民的健康生存權何在？台南市議會19日進行九崴發電廠專案報告，陳情民眾進入台南市議會，國民黨團接到大量陳情，台南設置的天然發電廠跟太陽光電板都獲得民進黨高層支持，尤其要蓋在住宅區的九崴天然氣廠，台南肺腺癌罹患率已是全國第一，國民黨團怒轟民進黨中央跟地方配合財團，荼害百姓。

詐騙「10大惡劣手法」全公開！4步驟自救

詐騙「10大惡劣手法」全公開！4步驟自救

im.B詐騙自救會提告　盛竹如列詐欺共犯

im.B詐騙自救會提告　盛竹如列詐欺共犯

綠營批侯友宜發訪星影片　新北反擊：問政切勿雙標！

綠營批侯友宜發訪星影片　新北反擊：問政切勿雙標！

陳歐珀捲入im.B詐騙案！　國民黨酸「信lie台灣」民進黨應道歉

陳歐珀捲入im.B詐騙案！　國民黨酸「信lie台灣」民進黨應道歉

關鍵字：

陳歐珀黃國昌im.B詐騙宜蘭民進黨許智傑鄭運鵬賴瑞隆

讀者迴響

熱門新聞

高三男擁5億房產！登記結婚2hrs後墜樓亡

日月潭纜車驚見情侶口愛　九族文化村傻眼

失聯10年　被塞書包的弟弟找到了

26歲女墜樓亡…民眾驚爆「是選秀歌手女友」

第4波疫情反撲！醫院個案暴增34％　醫示警：快把口罩戴回來

徐靜蕾遭爆美國生女「孩子的爸大家都知」

黑狗撿回來養1個多月竟然變灰色

5億高中男結婚2hrs墜樓亡！26歲尪涉殺人罪30萬交保

天選之人「5月一堆中鏢」　全場有感：生不如死

莫莉受夠了！指名Dcard帳號：停止惡意攻擊

新竹多起民宅淹水！妹子開車被嚇哭喊世界末日

幼兒園爆「女師餵藥3幼童」　警方逮人扣證物

開大牛撞機車「給6千和解」仍被報警！最有錢網紅怒了

超商大杯美式、拿鐵買5送5連3天搶囤

「煙囪雲」驚人降雨攻進南部了　11縣市豪雨特報　

更多

最夯影音

更多
滿滿一盒「棉花糖餅乾」　放門口酸咖啡廳：請你吃

滿滿一盒「棉花糖餅乾」　放門口酸咖啡廳：請你吃
咖啡廳道歉了！宣布已停業　負責人：求放過我家人朋友

咖啡廳道歉了！宣布已停業　負責人：求放過我家人朋友

開會竄蟑螂嚇瘋尖叫衝2樓　主管傻眼淡定「1腳解決」

開會竄蟑螂嚇瘋尖叫衝2樓　主管傻眼淡定「1腳解決」

Jennie、V巴黎街頭「牽手約會」　零偽裝被拍...韓網一片祝福！

Jennie、V巴黎街頭「牽手約會」　零偽裝被拍...韓網一片祝福！

越南籍女大生實習慘死！　尖角爆頭沒命「公司照營業」

越南籍女大生實習慘死！　尖角爆頭沒命「公司照營業」

熱門快報

熱舞大賽人氣王等你決定!!

熱舞大賽人氣王等你決定!!

投票決定臺大盃熱舞大賽人氣獎，抽Samsung Galaxy A54 5G等百項好禮，手刀投票去>

新聞雲APP週週躺著抽

新聞雲APP週週躺著抽

看新聞參加全民搶寶，蘋果3C爽爽抽，周周更新好禮！東森幣好用不藏私！

全台房巿焦點，購屋天堂在哪?

全台房巿焦點，購屋天堂在哪?

專家帶看重點整理，全台房巿筆記起來，獵房行動掌握房巿風向，趨勢中擬定購屋大事。

寵愛毛孩的妳♥母親節快樂

寵愛毛孩的妳♥母親節快樂

全館滿$3000限量送毛孩保健品

ETtoday Podcast聽起來

ETtoday Podcast聽起來

專屬年輕人的網路電台，用聲音陪你通勤上班

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面