陳歐珀還原涉im.B風波始末　綠委嘆：他也是被詐騙的人之一

▲民進黨立委陳歐珀。（圖／記者陳煥丞攝）



記者杜冠霖／台北報導

前時代力量立委黃國昌爆料，im.B詐騙集團羅東大樓，原來是民進黨立委陳歐珀競選後援會與辦公室，更指出陳座車就登記在im.B旗下，引起非議。陳則數度出面喊冤，強調是自己識人不明、更急赴黨中央遞交自陳書解釋。對此，民進黨立委許智傑表示，陳歐珀也是被詐騙的人之一，他應該不知道這家公司在做詐騙；黨團幹事長鄭運鵬也說，陳自清動作明顯，相信他對自己操守有信心。

陳歐珀說，與「不動產借貸媒合平台im.B」主嫌曾國緯的認識往來，是因為曾國緯找他幫忙在立法院的活動，但他對於曾的交往對象並不清楚。至於和曾國緯互動如何？陳歐珀表示，第一次是中華民國橋藝協會跟他要舉辦一個出國參賽的公益活動，其他就很少，自己在宜蘭行程很滿，婚喪喜慶難免跟他碰面，曾去過他在五結的民宿，應該有2、3次，但沒有收過他的政治獻金。

陳歐珀表示，在整個過程中，他的對口都是陳先生。由於陳先生是自己長期的支持者，所以拒絕收取租金費用，對於該房產置於何人名下、陳先生是否有向屋主付費，他皆不知情。

對於是否認為自己也被詐騙？陳歐珀不諱言，這個世界詐騙行為太多，稍有不慎就會受騙，自己去年擔任司法委員會的召委，多次質詢、專案報告也召開不少記者會，不斷呼籲政府打詐，全民一起努力，但真的是不可不慎，自己會更堅定要求政府部門跟民間一起打詐，為了自清，自己也主動到案說明，希望他們盡快查明真相。

對於陳歐珀爭議，民進黨團幹事長鄭運鵬指出，陳歐珀今天會到中央黨部遞交廉政委員會的自陳書，可見得他對被質疑的事情有相當信心，廉政會還沒有立案他就先做說明，相信陳歐珀對自己操守有信心，尊重他向中央黨部自清作法。

民進黨立委許智傑表示，陳歐珀也是被詐騙的人之一，他跟公司的關係狀況不清楚，他應該也不知道這家公司在做詐騙，應該更進一步釐清真相再判斷。

面對黃國昌一連串的爆料，陳歐珀連兩天緊急澄清，今天更是正式出面道歉並說明原委。他表示，2020年因為選舉，有支持者成立羅東後援會，向經營物業管理的陳姓友人詢問適當地點，陳先生也對他本人競選表示支持，經其聯繫後表達可以提供羅東公正路455號供後援會使用，為節省競選開支，陳歐珀說，他就將原本的服務處與後援會短暫合併成為同一個地點，因此「本人在不知情的情況下，競選期間不慎接受這樣的贊助感到愧歉。願意捐出當時應繳的租金作為對詐欺受害人的補償。」

至於今日送交黨部的自陳書，陳歐珀解釋，主要是說明黃國昌所指在2020競選期間的羅東後援會、車輛使用狀況，其中也提到2020年5月，他的女兒、行政院政務顧問陳振坤的女兒，以及張淑芬女士3人合資買房，一個人出資1、2百萬、貸款2千多萬，目前房子正在出租，相關金流都可以證明並無不法。