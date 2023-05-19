陳歐珀捲入im.B詐騙案！　國民黨酸「信lie台灣」民進黨應道歉

▲國民黨召開「信lie台灣？民進黨淪詐騙國家隊？受害者現聲」記者會。（圖／國民黨文傳會提供）



記者崔至雲／台北報導

國民黨今（19）日召開「信lie台灣？民進黨淪詐騙國家隊？受害者現聲」記者會，質疑民進黨立委陳歐珀接受im.B案詐騙主嫌曾耀鋒所提供的屋舍、座車，無償作為競選後援會與服務處之用，顯然關係匪淺；民進黨主席賴清德應該出面表達立場，並向受害人與社會大眾道歉。

立委王鴻薇表示，詐騙全台的im.B集團，吸金25億多元，破壞多少家庭、財產嚴重損失，甚至連被害人的身障補助金都不放過，惡行令人髮指。沒想到im.B集團的負責人陸續被發現跟民進黨很多高層人士有親近合照，代表這個詐騙集團與綠營高層關係匪淺。更爆陳歐珀長期以來接受im.B的供養，包括服務處與座車，陳歐珀第一時間還裝傻說不知道，令人感到可笑，陳歐珀應該出面說清楚與詐騙集團到底關係為何？

王鴻薇詳列陳歐珀與詐騙集團千絲萬縷的關係，陳歐珀競選辦公室的前身是「亞太國際地產」辦公室，但這家公司以英國房地產專家的名號招攬投資、假投資、真吸金，遭起訴。請問陳歐珀與這被起訴的亞太國際地產是什麼關係？

王鴻薇也問賴清德，陳歐珀已經被提名參選宜蘭立委，提名陳歐珀的賴清德應該出來對此事發表看法？更應該向受害者與社會大眾道歉。她質疑，賴清德要大家信賴台灣，難道要相信你提名的人選居然與詐騙集團息息相關嗎？還要人民信賴民進黨嗎？如果民進黨不做處理，繼續裝聾作啞，就證實了民進黨根本是共犯。

國民黨副發言人呂謦煒提及，一般民眾正在受到詐騙集團困擾，詐騙案屢創新高之際，民進黨居然為了政治鬥爭、見縫插針，在IG上大玩詐騙哽，模仿詐騙集團的對話，讓很多民眾傻眼，民進黨對打詐根本不負責任，台灣詐騙集團愈來愈猖獗，當人民深陷詐騙其害，身為執政黨的民進黨卻能把沈痛當有趣、以人民之苦為樂，實在令人民傻眼。

「難怪民進黨最熟悉詐騙手法，民進黨就是政治詐騙集團！」呂謦煒舉例指出，蔡英文曾說「台灣經濟20年來最好」，但今年第一季經濟成長率竟然是負3.02%，創14年來新低，曾承諾十年不漲電價，結果卻連漲3次電價，賴清德作為蔡英文政府的副總統，難辭其咎！現在更放任民進黨作為執政黨，正事不做，跑去做哏圖，把人民的痛苦當有趣，把人民被詐騙的血淚當政治鬥爭工具，台灣不能變成充滿謊言的「信lie台灣」，只有政黨輪替、才能救台灣。

