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捲im.B風波！陳歐珀自陳書向黨自清　綠中評委：黨員都該謹慎小心

▲▼民進黨中評會主委賴瑞隆。（圖／記者湯興漢攝）

▲民進黨中評會主委賴瑞隆。（圖／記者湯興漢攝）

記者杜冠霖／台北報導

前時代力量立委黃國昌爆料，im.B詐騙集團羅東大樓，原來是民進黨立委陳歐珀競選後援會與辦公室，引起非議。陳則數度出面喊冤，強調是自己識人不明、更急赴黨中央遞交自陳書解釋。民進黨中評委、立委賴瑞隆19日表示，很多立委都會收到支持者的問題，往往涉入一些這樣的狀況，所有黨員都必須謹慎小心，政黨形象建立不易，但要毀壞都只是一瞬間而已。

面對黃國昌一連串的爆料，陳歐珀連兩天緊急澄清，今天更是正式出面道歉並說明原委。他表示，2020年因為選舉，有支持者成立羅東後援會，向經營物業管理的陳姓友人詢問適當地點，陳先生也對他本人競選表示支持，經其聯繫後表達可以提供羅東公正路455號供後援會使用。

陳歐珀說，為節省競選開支，他就將原本的服務處與後援會短暫合併成為同一個地點，因此「本人在不知情的情況下，競選期間不慎接受這樣的贊助感到愧歉。願意捐出當時應繳的租金作為對詐欺受害人的補償。」

對此，賴瑞隆認為，很多立委都會收到一些支持者的問題，所有黨員同志都必須謹慎小心，往往不小心涉入一些這樣的狀況，會引發自己跟政黨很大的爭議跟負面形象，陳歐珀會清楚對外說明，期盼所有從政同志謹慎小心，政黨形象建立不易，但要毀壞都只是一瞬間而已。

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