法派專機「接送澤倫斯基」細節曝光！　馬克宏：烏克蘭能扭轉局勢

▲澤倫斯基搭乘法國專機抵日參加G7峰會。（圖／路透）



記者張方瑀／綜合報導

烏克蘭總統澤倫斯基20日搭乘法國專機抵達日本，今（21日）將出席G7峰會議程。消息人士指出，澤倫斯基在15日訪問法國時，就曾和總統馬克宏提到參加G7峰會的意願，直到基輔18日向法國提出請求，才正式確認澤倫斯基會搭乘法國專機。巴黎將此視為重要的外交成就，馬克宏也認為這能幫助烏克蘭扭轉局勢。

▲澤倫斯基與法國總統馬克宏於G7峰會。（圖／路透）



根據《法新社》報導，近幾個月澤倫斯基積極走訪各國，希望能讓烏克蘭得到更多支持，而他15日出訪法國時，就曾和馬克宏討論到出席G7峰會的意願，但當時還未確定相關後勤問題。法國政府消息人士透露，基輔在最後一刻向法國提出了請求，「他們週三（17日）問我們能否在周四（18日）運送他們，我們說可以。」

法國空軍派出空中巴士A330前往波蘭邊境接載澤倫斯基，先將他送往沙烏地阿拉伯出席19日的阿拉伯聯盟（Arab League）峰會後，再飛往日本廣島，並立即展開雙邊會談。

▲澤倫斯基搭乘法國空軍空中巴士A330抵達日本。（圖／路透）



澤倫斯基抵達日本後，馬克宏也表示，這對烏克蘭來說是一個相當獨特的機會，「我認為這可以改變遊戲規則。」法國官員指出，「我們能夠說服G7輪值主席國日本，不僅讓澤倫斯基訪問廣島，還允許他在峰會結束後與其他新興國家交流，這就是法國所提倡的。」

巴黎當局認為，對澤倫斯基來說，能在峰會中與印度總理莫迪、巴西總統魯拉進行面對面會談相當重要；烏俄戰爭爆發至今，印度未譴責俄羅斯入侵，巴西也沒有加入制裁俄羅斯的行列。