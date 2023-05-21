尹錫悅、岸田參暍廣島原爆韓裔犧牲者紀念碑　日韓會談提合作願景

▲南韓總統尹錫悅夫婦、日相岸田文雄夫婦21日向廣島原爆韓裔犧牲者紀念碑默哀獻花。（圖／達志影像／美聯社）

記者羅翊宬／編譯

南韓總統尹錫悅夫婦、日本首相岸田文雄夫婦今（21）日上午前往廣島和平紀念公園，率領日韓兩國官員共同參謁廣島原爆韓裔犧牲者紀念碑，兩人首度參謁該紀念碑，並默禱10秒鐘。據估算，1945年廣島當地共有3萬多人死於原爆。之後，兩人在附近舉辦日韓元首會談，為近3個月內兩人第3度會談。

根據《韓聯社》，尹錫悅和金建希、岸田文雄和岸田裕子21日上午7時35分（台灣時間6時35分）共同參謁廣島原爆韓裔罹難者紀念碑，4人在巨大的紀念碑前鞠躬默禱10秒鐘，並向紀念碑獻上百合花束，同時向廣島原爆生還者與其後代子孫致意。

韓國原爆被害者對策特別委員會前任委員長朴南周（박남주，音譯）、現任委員長權俊梧（권준오，音譯）等10名廣島原爆韓裔受害者坐在身後，看著尹錫悅夫婦和岸田夫婦參謁紀念碑。其中，朴南周是1945年廣島原爆的受害者，而權俊梧則是廣島原爆受害者的第二代。

參謁時的隨同官員，韓方包括外交部長朴振、國家安保室長趙太庸、南韓駐日本大使尹德敏、總統辦公室宣傳首席（發言人）金恩慧等人；至於日方則為外務大臣林芳正、內閣官房副長官木原誠二、國家安全保障局長秋葉剛男等人。

1945年美軍在日本廣島投下原子彈後，當地約有5萬名韓裔人士受害，其中韓方被害者協會估算約有3萬名韓國人死亡，至於紀念碑上則記載有2萬人死亡。

尹錫悅為首位參謁該紀念碑的南韓總統，至於日本首相則有小淵惠三漁1999年前往參謁。

在參謁行程結束後，尹錫悅、岸田文雄旋即前往廣島國際會議場舉行日韓元首會談，為岸田文雄7日訪韓後，時隔2周日韓兩國再度舉行會談，顯見日韓兩國「穿梭外交」（shuttle diplomacy）的實際成果，兩人討論應深化日韓兩國在經濟安全等全球議題上的合作關係，並提到參謁廣島原爆韓裔犧牲者紀念碑時的意義。

▲尹錫悅、岸田文雄21日在廣島國際會議場召開日韓元首會談。（圖／達志影像／美聯社）

尹錫悅表示，「以我和岸田首相深層的信賴為基礎，無論是韓日兩國關係發展方向，甚至是在全球議題上的應對方案，期盼能互相分享攜手合作時的應對方案。上次岸田首相訪韓時，針對二戰朝鮮籍強制徵用勞工議題表示，對於其所處的殘酷環境感到悲傷且心痛，此番話語在韓國民眾心目中引起巨大迴響。」

岸田文雄則表示，和尹錫悅向廣島原爆韓裔犧牲者紀念碑獻花，無論是在日韓關係發展上，乃至協助全球和平，都顯得相當重要。

另外，尹錫悅、岸田文雄和美國總統也將於21日召開美日韓元首三方會談，預計談論北韓（朝鮮）核武與導彈威脅、穩定地區供應鏈、能源危機等議題，尤其外界相當關注，3國元首是否會對外公開北韓導彈情報即時共享系統的建構方案。