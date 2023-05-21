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尹錫悅今下午首會晤澤倫斯基　可能討論援助烏克蘭方案

▲▼尹錫悅21日下午將首度會晤澤倫斯基。（圖／達志影像／美聯社）

▲尹錫悅21日下午將首度會晤澤倫斯基。（圖／達志影像／美聯社）

記者羅翊宬／綜合外電報導

烏克蘭總統澤倫斯基昨（20）日搭乘法國提供的專機，閃電造訪日本廣島，呼籲七大工業國組織（G7）成員國能夠對受俄國侵略的烏克蘭提供援助。在澤倫斯基的主動邀請下，南韓總統尹錫悅預計今（21）日下午將在廣島和澤倫斯基展開會談，為兩人首度會面。

根據《韓聯社》、《News1》，尹錫悅受到輪值主席國日本的邀請，於19日抵達廣島出席G7峰會，至於澤倫斯基則於20日抵達廣島。先前尹錫悅在接受外媒專訪時曾提到，若烏克蘭遭遇俄軍大規模民間屠殺，則考慮向烏國提供武器。對於澤倫斯基邀請會晤的目的，南韓總統辦公室高層表示，「烏克蘭可能會對在場所有國家講同樣的事情。」

外界推測，21日下午的南韓－烏克蘭元首會談，預計將談論南韓援助烏克蘭的方案。

對於南韓是否有可能提供烏國任何殺傷性武器或是軍事裝備，南韓總統辦公室關係人士回答，「我們必須全面考慮提供援助的環境背景和其他限制條件。無論對方說什麼，我們都願意傾聽，至於我們可以做到的，則是依據我方的所顧慮的原則來決定。」

該名關係人士補充，「雖然韓國政府至今以來持續向烏克蘭提供人道援助，但在援助方案裡，涵蓋了總體的可行方案，不僅對烏克蘭在戰時能夠產生幫助，在戰後重建、適用國際法可能性等所有過程中，韓國更將持續發聲、發揮所有作用。」

據悉，先前烏克蘭第一夫人歐倫娜（Olena Zelenska）16日曾以澤倫斯基特使身份到訪首爾，並前往首爾龍山總統辦公室會晤尹錫悅，她呼籲南韓能夠提供烏國偵測和拆除地雷的儀器、救護車等非殺傷性裝備，並期盼南韓企業能夠援助赫爾松等地的重建工作。

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