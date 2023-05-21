義大利「百年洪災」奪14命！總理提早離開G7峰會　缺席第3天議程

記者張方瑀／綜合報導

義大利近日遭遇百年以來最大洪災，48小時內降下6個月雨量，導致北部多個城市遭淹沒，目前已造成至少14人死亡。周末正在日本廣島出席G7峰會的總理梅洛尼（Giorgia Meloni）也決定缺席21日最後一天議程，提早返國因應災情。

▲義大利總理梅洛尼（Giorgia Meloni）。（圖／路透）



根據Politico報導，梅洛尼提前結束在日本舉行的G7峰會，返回義大利因應洪水災情。從推特曝光的畫面可以看到，梅洛尼在G7現場拿出手機向英國首相蘇納克（Rishi Sunak）、法國總統馬克宏（Emmanuel Macron）與歐盟理事會主席馬歇爾（Charles Michel）展示災情慘況。

Il Presidente del Consiglio Giorgia #Meloni ha mostrato i video dell'alluvione che ha colpito l'Emilia Romagna ai leader del G7



[Nota: Il video non ha audio]@ultimora_pol pic.twitter.com/VEiR3zUPdC — Ultimora.net - POLITICS (@ultimora_pol) May 19, 2023

梅洛尼向記者表示，她21日將親自視察受災最嚴重的地區，「坦白說，在如此艱困的時刻，我不能離開義大利那麼遠。」她不忘感謝5000名協助救災的救援人員與志工，以及伸出援手的G7領袖。據了解，梅洛尼在離開前有和烏克蘭總統澤倫斯基（Volodymyr Zelenskyy）短暫會面。

L’abbraccio tra Giorgia Meloni e Volodymyr Zelensky oggi ad Hiroshima a margine del summit del G7. pic.twitter.com/oPD8CNlPcN — Daniele Angrisani (@putino) May 20, 2023

《法新社》報導指出，義大利北部和東部地區爆發百年來最嚴重洪災，短短48小時內下了6個月的降雨量，導致艾米利-羅馬那大區（Emilia-Romagna）城鎮的街道都被淹沒，目前已知造成至少14人死亡、3.6萬人緊急撤離。

▲▼義大利北部發生百年最嚴重洪災。（圖／路透）

