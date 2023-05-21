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大陸 大陸焦點 特派現場

G7發表「廣島願景」　陸批「抹黑攻擊」並向日方提出交涉

▲▼七大工業國集團（G7）領袖峰會在日本廣島舉行。（圖／路透）

▲G7領袖峰會在日本廣島舉行。（圖／路透社

記者蔡紹堅／綜合報導

七大工業國集團（G7）領袖高峰會20日發表「廣島願景」聯合聲明，稱中國發展核武缺乏透明性，並提及台海和平穩定的重要性。對此，中國大陸外交部20日晚間表示，G7不顧中方嚴重關切，執意操弄涉華議題、抹黑攻擊中國、粗暴干涉中國內政，「中方已向峰會主辦方日本等有關方面提出嚴正交涉。」

大陸外交部指出，G7嘴上唱著「邁向和平、穩定、繁榮世界」的高調，幹的卻是阻礙國際和平、損害地區穩定、壓制他國發展的事情，這種做法毫無國際信用可言，「七國集團不顧中方嚴重關切，執意操弄涉華議題、抹黑攻擊中國、粗暴干涉中國內政，中方對此表示強烈不滿和堅決反對，已向峰會主辦方日本等有關方面提出嚴正交涉。」

▲▼G7廣島峰會。（圖／達志影像／美聯社）

大陸外交部提到，台灣是中國的台灣，解決台灣問題是中國人自己的事，要由中國人來決定。一個中國原則是維護台海和平穩定的定海神針，「G7口口聲聲稱維護台海和平，卻絕口不提反對『台獨』，這實質是對『台獨』勢力的縱容支持，其結果只會對台海和平穩定造成嚴重衝擊。任何人都不要低估中國人民捍衛國家主權和領土完整的堅強決心、堅定意志和強大能力。」

大陸外交部強調，香港、新疆、西藏事務純屬中國內政，中國堅決反對任何外部勢力打著「人權」幌子對此橫加干涉，「G7應當停止在涉港、涉疆、涉藏問題上對中國指手畫腳，深刻反省自身歷史和人權劣跡。」

大陸外交部說，對於所謂「經濟脅迫」，美國大搞單邊制裁、「脫鉤斷鍊」，才是把經貿關係政治化、武器化的真正「脅迫者」，奉勸G7不要做經濟脅迫的同謀和幫兇。

▲▼日本廣島G7峰會。（圖／路透）

大陸外交部進一步指出，中國始終堅定奉行自衛防禦的核戰略，恪守不首先使用核武器政策，始終將核力量維持在國家安全需要的最低水平，「中國是五個核武器國家中唯一作出上述承諾的國家。中國的立場光明正大、坦坦蕩盪，不容歪曲抹黑。」

大陸外交部更強調，國際社會不接受G7主導的、以意識形態和價值觀劃線的「西方規則」，更不接受服務於「美國第一」和少數國家既得利益的「小圈子規則」。，G7應當反躬自省，改弦更張。

大陸外交部還說，西方少數幾個發達國家肆意干涉別國內政、操縱全球事務的時代已經一去不復返了，我們敦促G7成員順應時代大勢，把精力放到解決自身存在的各種問題上來，停止搞封閉排他的「小圈子」，停止遏制打壓他國，停止製造和挑動陣營對抗，回到對話合作的正確道路上來。

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