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雨神同行！梅雨季國道行駛留意3件事　遇水漂靠2招救命

▲▼新竹國道1號87.6K小客車打滑遭大貨車撞上，釀成2死。（圖／記者陳凱力翻攝）

▲國道1號曾發生小客車打滑遭大貨車撞上，釀成2死。（圖／記者陳凱力翻攝）

記者李姿慧／台北報導

梅雨季殺到，高速公路局表示，國道雨中行車需做到三件事，包括開啟頭燈、適當拉大間距、注意前車狀況。若遇到水漂，應立即放開油門且緊握方向盤滑行到恢復控制，另外不能急踩剎車，以免失控打滑。

高公局表示，下雨時天色往往較為昏暗，雨點噴濺亦易影響行車視線，雨天開車出門前，務必先檢查車輛雨刷能正常運作，亦可開冷氣、除霧器或噴撥水劑，維持車窗及後視鏡之良好視線。

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此外，雨天行駛國道，若輪胎胎紋不足，在高速通過潮濕或積水路面時，水分可能來不及順著胎紋排開，導致輪胎與路面間夾著一層水膜，車輛便容易失控打滑，稱之為「水漂現象」，十分危險，因此需確認胎紋及胎壓足夠再上路。

▲▼國道與雨神同行3件事。（圖／高公局）

▲國道與雨神同行3件事。（圖／高公局）

高公局表示，雨天國道行車時，應做到三件事，包括開啟車頭燈，使其他車輛能清楚辨識自身位置；並與前車保持較大安全距離，非必要時避免變換車道；另外要注意前車狀況。

萬一於行駛途中遇到水漂現象，高公局表示，用路人應保持鎮定並立即放開油門，緊握方向盤保持車輛向前滑行，自然減速直至恢復控制；此外，切勿急踩剎車，以免失控打滑。

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